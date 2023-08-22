Мошки злітаються на солодке, фрукти та овочі у пошуках наживи. Нерідко у гнилих фруктах і розмножуються. Іноді вони ховаються в таких місцях, що годі дістати. Як їх знищити швидко та без зусиль – підкаже 24 Канал.

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Чим і як знищити мошки в приміщенні

Якщо ви полюбляєте вирощувати різні трави вдома, то цей метод для вас. А якщо ні – є привід посадити базилік або м'яту в горщик. Розмістити їх варто на підвіконні в кухні. Якщо комахи вже є, можна розпилити певну кількість води, розмішаної з олією базиліка чи м'яти.



Горщик із базиліком / Фото Smak.ua

Придивіться до своїх кімнатних рослин. Можливо, їм щось не підходить. Є ймовірність, що треба покласти туди нову землю. Скоротіть кількість поливу, бо мошкам подобається волога.



Кімнатна рослина / Фото "Зелена садиба"

Зробіть генеральне прибирання на кухні як мінімум, а краще – усе приміщення. Почистьте електричну плиту, усі поверхні, столи, шафи, холодильник. Якісно помийте підлогу зі спеціальним засобом. Може, вони десь влаштувати собі житло?



Прибирання / Фото Depositphotos

Як завжди, можна використати народні засоби. Додайте у посудину 1 столову ложку яблучного оцту, чайну ложку мийного засобу та на 1/4 води. Трохи збийте суміш: на запах оцту мошки прилетять, а звідти не повернуться через мило, у якому застрягнуть.



Яблучний оцет / Фото Pinterest

Аби позбутися мошок, треба розвести вогонь, наприклад, свічки. Тоді занурте її в каструлю з водою свічку. Покладіть її там, де мошки найчастіше злітаються. При цьому зачиніть вікна: комахи будуть летіти на полум'я. Таким чином, підпалять крила до вогню та потонуть у воді.



Підпалена свічка / Фото Pixnio

Причиною мошок у квартирі чи будинку можуть бути зіпсовані фрукти та овочі. Їх потрібно вчасно викидати. Свіжі плоди також добре промиваємо під проточною водою. Можна обробляти кип'ятком.



Протерміновані фрукти / Фото Pinterest