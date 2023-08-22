Якщо вам набридли комарі в приміщенні та ви втомились їх вбивати, не обов'язково купувати дорогі магазинні спреї. Можна обійтися народними засобами, які дають. Найефективніші з них – зібрав 24 Канал.

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Народні засоби проти комарів: перелік

Ваніль – для людей дуже приємний та бажаний запах. Але комахи її не люблять та уникають. Дієвим буде розчин з ванілі: треба розмішати 1 пакет ванілі у 1 літрі води. Перелийте все в розпилювач. Обробіть приміщення та усіх довкола.



Ваніль / Фото "Гастроном"

Ефективний метод боротьби з комарами є настій на основі часнику. Так, він смердить, але комарів у приміщенні точно не буде. Для цього залийте 5-6 зубців часнику чашкою води. Хай постоїть трохи, й можете обприскувати поверхні та людей.



Часник / Фото Depositphotos

Гарно пахнуть та діють на всі 100% ефірні олії, виготовлені з апельсина, чайного дерева або м'яти. Їх додають до столової ложки будь-якої рослинної олії. Тоді обробіть ними шкіру. Якщо на природі можна внести кілька крапель у вогонь, аби комарі менше сідали на вас.



Апельсинова олія / Фото News Daily

Кориця – дуже ароматна спеція. Її додають до чаю, кави, випічки. Вона робить смак і запах неймовірним. До того ж лякає гидких комах, які весь час атакують. Додайте трохи кориці до води та розставте у посудини по хаті.



Кориця / Фото Harchi.info

Турбопоєднання від комарів, яке вам знадобиться вже сьогодні – це лимона та евкаліпт. Треба розвести 10 мілілітрів олії із соком лимона. Тоді намастіть шкірні покриви цим диво-розчином й можете виходити гуляти. Комарі не насміляться підлетіти.



Екваліпт / Фото Fitor