Если вам надоели комары в помещении и устали их убивать, не обязательно покупать дорогие магазинные спреи. Можно обойтись народными средствами, которые дают. Самые эффективные из них – собрал 24 Канал.

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Народные средства против комаров: список

Ваниль – для людей очень приятный и желанный запах. Но насекомые ее не любят и избегают. Действенным будет раствор из ванили: нужно размешать 1 пакет ванили в 1 литре воды. Перелейте все в распылитель. Разделайте помещение и всех вокруг.



Ваниль / Фото "Гастроном"

Эффективный метод борьбы с комарами есть настой на основе чеснока. Да, он воняет, но комаров в помещении точно не будет. Для этого залейте 5-6 зубцов чеснока чашкой воды. Пусть стоит немного, и можете опрыскивать поверхности и людей.



Чеснок / Фото Depositphotos

Хорошо пахнут и действуют на все 100% эфирные масла, изготовленные из апельсина, чайного дерева или мяты. Их добавляют в столовую ложку любого растительного масла. Тогда обработайте ими кожу. Если на природе можно внести несколько капель в огонь, чтобы комары меньше садились на вас.



Апельсиновое масло / Фото News Daily

Корица – очень ароматная специя. Ее добавляют в чай, кофе, выпечки. Она делает вкус и запах невероятным. К тому же пугает гадких насекомых, которые все время атакуют. Добавьте немного корицы в воду и расставьте по хате в сосуды.



Корица / Фото Harchi.info

Турбосочетание от комаров, которое вам понадобится уже сегодня – это лимона и эвкалипт. Надо развести 10 миллилитров растительного масла с соком лимона. Тогда намажьте кожные покровы этим чудо-раствором и можете выходить гулять. Комары не осмелятся подлететь.



Эквалипт / Фото Fitor