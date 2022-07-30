24 канал з'ясував, які запахи та продукти можуть відлякати міль та не допустити пошкодження майна.

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Ефірні олії

Як і будь-які інші крилаті, міль не дуже любить концентровані рослинні запахи. Для відлякування цих шкідників можна взяти лавандову чи ялицеву олію.

Як відлякати міль з дому / Фото Unsplash

Щоб міль не завелася у шафах та ящиках, там варто розкласти ватки чи тканину, просочену ефірними оліями. Такі нехитрі засоби треба регулярно міняти.

Лаванда

Суцвіття та стебла лаванди мають специфічний запах, який відлякує міль. Для того, щоб комахи не з'являлися у шафі, достатьно висушити квіти та помістити їх у мішечки-саше, які треба покласти чи повісити у шафі.

Як відлякати міль з дому / Фото Unsplash

Свіжа лаванда також справляється з міллю – щоб відлякати комаху від конкретного місця, варто просто поставити букет або горщик з лавандою поблизу.

Прянощі

Духмяний перець та гвоздика можуть стати вашими рятівниками від молі. Ці комахи не переносять насичених ароматів спецій та ніколи не оселяються поруч із ними.

Як відлякати міль з дому / Фото Unsplash

Щоб убезпечити дім від крилатих шкідників, достатньо просто розкласти пакетики з перцем або гвоздикою по куточках.

Часник

Різкий запах часнику здатен відлякати міль від одягу чи продуктів. Щоб захистити місце від шкідників, достатньо просто розкласти зубчики часнику.

Як відлякати міль з дому / Фото Unsplash