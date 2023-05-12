Кроти будуть тікати: 6 ефективних методів, як боротися з гризунами на городі
12 травня 2023, 10:05Читать новость на русском
Хоча кроти є невеликими тваринами, але шкоди від них чимало. Адже у пошуках їжі вони риють все на своєму шляху та пошкоджують коріння насаджень. Тому треба дізнатись, як боротися з кротами на городі.
Кроти з'являються на городі через те, що шукають їжу. Вони псують грядки, видираючи рослини з корінням. Це псує тривалу роботу городників. 24 Канал підкаже, як позбутися кротів на городі.
Дивіться також Картопля без колорадського жука: 6 способів боротьби зі шкідниками
Як позбутися кротів на городі
Існує кілька способів, які можуть допомогти вам позбавитися кротів на городі.
- Встановіть пастки. За допомогою них кротів легко впіймати. Ви можете купити спеціальні пастки в зоомагазинах. Зазвичай вони складаються з металевої рамки та дверей, які зачиняються, коли кріт зайшов у пастку. Потім ви можете випустити крота в іншому місці якомога далі від вашого городу.
Пастка для кротів / Фото Muholovki
- Використовуйте запахи. Кроти не терплять специфічних запахів, таких як касторова олія, м'ята або каєнський перець. Розпиліть ці запахи на городі та кроти перестануть приходити на ваш город.
- Застосовуйте вібрації. Кроти ненавидять вібрації, тому можна використовувати окремі пристрої на городі, які виготовляють спеціально для цієї мети. Такі засоби поширюють вібрації в землі, які не дозволяють кротам почуватися комфортно. Це допоможе прогнати їх з вашої грядки.
Відлякувач кротів / Фото Glushitel.zp
- Викопайте канали. Якщо кроти з'являються на вашому городі регулярно, ви можете викопати канали в землі, які змусять їх перейти до іншого місця. Також там можна розмістити дротяні сітки, щоб впіймати крота.
- Речі з різкими запахами. Можна взяти ганчірку чи якийсь непотрібний одяг та просочити речовиною з різким запахом. Наприклад, бензином, гасом, розчинником чи дустом. Втім, закопувати дрантя на городі небажано, бо це отруйно для рослин.
Бензин / Фото Економічна правда
- Затоплення нірок. Тут варто знати, що доведеться лити довго й багато. Краще заливати воду в різні кротячі нірки по черзі, щоб точно позбутися гризуна.