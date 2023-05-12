Кроти з'являються на городі через те, що шукають їжу. Вони псують грядки, видираючи рослини з корінням. Це псує тривалу роботу городників. 24 Канал підкаже, як позбутися кротів на городі.

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Як позбутися кротів на городі

Існує кілька способів, які можуть допомогти вам позбавитися кротів на городі.

Встановіть пастки. За допомогою них кротів легко впіймати. Ви можете купити спеціальні пастки в зоомагазинах. Зазвичай вони складаються з металевої рамки та дверей, які зачиняються, коли кріт зайшов у пастку. Потім ви можете випустити крота в іншому місці якомога далі від вашого городу.



Пастка для кротів / Фото Muholovki

Використовуйте запахи. Кроти не терплять специфічних запахів, таких як касторова олія, м'ята або каєнський перець. Розпиліть ці запахи на городі та кроти перестануть приходити на ваш город.



М'ята / Фото Greenpost

Застосовуйте вібрації. Кроти ненавидять вібрації, тому можна використовувати окремі пристрої на городі, які виготовляють спеціально для цієї мети. Такі засоби поширюють вібрації в землі, які не дозволяють кротам почуватися комфортно. Це допоможе прогнати їх з вашої грядки.



Відлякувач кротів / Фото Glushitel.zp

Викопайте канали . Якщо кроти з'являються на вашому городі регулярно, ви можете викопати канали в землі, які змусять їх перейти до іншого місця. Також там можна розмістити дротяні сітки, щоб впіймати крота.

. Якщо кроти з'являються на вашому городі регулярно, ви можете викопати канали в землі, які змусять їх перейти до іншого місця. Також там можна розмістити дротяні сітки, щоб впіймати крота. Речі з різкими запахами. Можна взяти ганчірку чи якийсь непотрібний одяг та просочити речовиною з різким запахом. Наприклад, бензином, гасом, розчинником чи дустом. Втім, закопувати дрантя на городі небажано, бо це отруйно для рослин.



Бензин / Фото Економічна правда