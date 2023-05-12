Кроты появляются на огороде из-за того, что ищут пищу. Они портят грядки, выдирая растения с корнями. Это портит длительную работу огородников. 24 Канал подскажет, как избавиться от кротов на огороде |

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Как избавиться от кротов на огороде

Существует несколько способов, которые могут помочь вам избавиться от кротов на огороде.

Установите ловушки. С помощью них кротов легко поймать. Вы можете купить специальные ловушки в зоомагазинах. Обычно они состоят из металлической рамки и закрывающейся двери, когда крот зашел в ловушку. Затем вы можете выпустить крота в другом месте как можно дальше от вашего огорода.



Ловушка для кротов / Фото Muholovki

Используйте запахи. Кроты не терпят специфических запахов, таких как касторовое масло, мята или кайенский перец. Распылите эти запахи на огороде и кроты перестанут приходить на ваш огород.



Мята / Фото Greenpost

Используйте вибрации. Кроты ненавидят вибрации, поэтому можно использовать отдельные устройства на огороде, которые производятся специально для этой цели. Такие средства распространяют вибрации в земле, которые не позволяют кротам чувствовать себя комфортно. Это поможет прогнать их из вашей грядки.



Отпугиватель кротов / Фото Glushitel.zp

Выкопайте каналы . Если кроты появляются на вашем огороде регулярно, вы можете вырыть каналы в земле, которые заставят их перейти в другое место. Также там можно разместить проволочные сетки, чтобы поймать крота.

. Если кроты появляются на вашем огороде регулярно, вы можете вырыть каналы в земле, которые заставят их перейти в другое место. Также там можно разместить проволочные сетки, чтобы поймать крота. Вещи с резкими запахами. Можно взять тряпку или какую-нибудь ненужную одежду и пропитать веществом с резким запахом. К примеру, бензином, керосином, растворителем или дустом. Впрочем, закапывать ветошь на огороде нежелательно, потому что это ядовито для растений.



Бензин / Фото Экономическая правда