Смертельно красива: як повторити образ героїні серіалу "Wednesday"

Популярність нового серіалу від Netflix про старшу дочку сімейки Адамсів Венсдей зростає з кожною годиною. І косплеєрки, і модниці не оминули тренд та показують фанатам, як створити незабутній образ Венсдей – стриману зачіску та готичний макіяж.

Розумна, мовчазна та харизматична Венздей підкорила серця мільйонів глядачів. 24 канал зібрав поради та лайфхаки, як створити зачіску та макіяж головної героїні серіалу, аби виглядати, як вона.

Читайте також Дивний танець Венздей захопив тікток: вражаючі відео із хореографією Дженни Ортеги

Неймовірній Дженні Ортезі вдалося створити незабутній образ, який полюбився глядачам та глядачкам. Відтак у тіктоці з'явилася маса відеотуторіалів, як стати схожою на Венсдей.

Головною особливістю Венздей є її незмінні косички, які залишаються з персонажкою протягом десятиліть. Чорне волосся, рівна гривка та туго заплетені коси додають їй достатньо невинного, проте трохи моторошного образу.

Красуні тіктоку, які надихалися образом Венсдей, використовують чорні перуки, або ж самі обрізають волосся, щоб мати таку ж зачіску.

Для того, щоб досягти ефекту білої шкіри Венсдей, користувачки тіктоку використовують світлу пудру та основу, а щоб візуально збільшити очі, підводять нижнє повіко чорним олівцем або підводкою.