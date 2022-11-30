Умная, молчаливая и харизматичная Венздей покорила сердца миллионов зрителей. 24 канал собрал советы и лайфхаки, как создать прическу и макияж главной героини сериала, чтобы выглядеть как она.

Читайте также Удивительный танец Венздей захватил текток: впечатляющие видео с хореографией Дженны Ортеги

Невероятной Дженни Ортези удалось создать незабываемый образ, полюбившийся зрителям и зрителям. Следовательно, в токтоке появилась масса видеотуториалов, как стать похожей на Венсдей.

Главной особенностью Венздей есть ее неизменные косички, которые остаются с персонажкой на протяжении десятилетий. Черные волосы, ровная гривка и туго заплетенные косы придают ей достаточно невинного, но немного жуткого образа.

Вдохновлявшиеся образом Венсдей красавицы тиктока используют черные парики, или же сами обрезают волосы, чтобы иметь такую же прическу.

Для того, чтобы достичь эффекта белой кожи Венсдей, пользователи тектока используют светлую пудру и основание, а чтобы зрительно увеличить глаза, подводят нижнее веко черным карандашом или подводкой.