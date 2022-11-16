Повертаємо пуховик до життя: як повернути форму деформованій куртці
Погода закликає українців діставати теплі пухові куртки з дальніх поличок. Проте пух з цих курток може залежатися, а сам пуховик втратити форму та об'єм. Як повернути куртку до нормального стану та розрівняти пух під тканиною за допомогою простого лайфхаку - читайте у матеріалі.
Пуховики можуть деформуватися як від неправильного зберігання, та і від невдалого прання. Повернути їхню нормальну форму та освіжити вигляд куртки допоможе простий метод, пише 24 канал.
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Як врятувати пуховик
Якщо ви не дуже вдало попрали свій пуховик, і весь пух скатався всередині чи нерівномірно розподілений під тканиною, на поміч прийде пральна машина та кульки для тенісу.Зверніть увагу! Для цього методу ваш пуховик має бути вологим, тільки-но після прання. Просто намочити його водою буде недостатньо – так ви можете остаточно зіпсувати куртку.
Завантажте вашу пухову куртку в пралку та додайте кілька тенісних м'ячиків. Якщо їх немає вдома, то можете скористатися клубками ниток, щільно зав'язаними та поміщеними у невеличкі мішечки.
Як повернути об'єм пуховика / Фото Unsplash
Поставте пральну машинку на режим віджиму. З огляду на результат повторіть віджим кілька разів. Кульки розбивають пух під час віджиму та надають йому втраченого об'єму.