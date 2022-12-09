Буде як нова: як повернути форму невдало попраній пуховій куртці

Пухові куртки можна прати в машинці. Та пух може збиватися, а самі куртки деформуватися. Проте не варто викидати "зіпсований" одяг – форму куртки можна врятувати.

Через неправильне зберігання пухові куртки можуть втратити свою форму та бути не такими теплими, як раніше. Як повернути їхній початковий вигляд, з'ясовував 24 канал.

Читайте також Зимові лайфхаки: як доглядати за в'язаними речами, щоб вони прослужили довше

Як повернути форму пуховику

Пухова куртка містить в собі наповнювач, який може збитися та нерівномірно розподілитися від невдалого прання. Якщо в машинці куртка деформувалась, повернути форму можна за допомогою пралки та тенісних кульок.

Як повернути форму пуховій куртці / Фото Unsplash

Щоб розподілити пух всередині куртки, вам потрібно мати зволожений пуховик, який щойно з прання. Просто намочити його водою буде недостатньо – так ви можете остаточно зіпсувати куртку.

Завантажте вашу пухову куртку в пралку та додайте кілька тенісних м'ячиків. Якщо їх немає вдома, то можете скористатися клубками ниток, щільно зав'язаними та поміщеними у невеличкі мішечки.

Як повернути форму пуховій куртці / Фото Unsplash

Треба поставити пральну машину на режим віджиму. Залежно від результату ви можете пропустити куртку з кульками на віджим кілька разів.

Щоб освіжити пуховик, до порошку чи гелю можете додати кілька крапель ефірної олії, яка вам до вподоби. Також можна додати ароматичну олію на м'ячики чи клубки – вони додадуть аромату та зроблять ваш пуховик запашним.