24 канал з'ясував, що посадка помідорів на зиму може пришвидшити зростання та розвиток овочів – так у рекордні строки ви матимете власні свіжі томати.

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Важливо – томати, які ви посадите на зиму, мають бути пристосовані до холодів, тобто, треба обирати озимі сорти.

Коли саджати помідори

Перед посадкою варто звернути увагу на прогноз погоди – ні в якому разі не саджайте помідори перед потеплінням. Через підвищену температуру можуть з'явитися паростки, які загинуть від першого похолодання.

Сіяти помідори потрібно тоді, коли температура буде стабільно низькою – у кінці жовтня чи протягом листопада.

Як посадити помідори на зиму / Фото Unsplash

Як правильно посіяти помідори на зиму

Щоб помідори нормально проросли та розвивались навесні, треба дотримуватись кількох правил:

Лунки для сіянців мають бути завглибшки 15 – 20 сантиметрів;

У кожну лунку кладеться один озимий помідор;

Після того, як ви засипали лунку землею, добряче утрамбуйте її – між томатом та поверхнею має бути приблизно 10 сантиметрів;

На місце, де будуть ваші помідори, насипте сухого листя та поставте ящик чи накриття, щоб листя не розносилось вітром;

Як тільки стане тепло, листя треба прибрати та чекати перших паростків.

Зверніть увагу! Молоді паростки треба захищати від вітру та заморозків укриттями з плівки. Після того, як паростки стануть доволі великими, їх треба викопати та розсадити по грядках.