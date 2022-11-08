24 канал з'ясував, що посадка помідорів на зиму може пришвидшити зростання та розвиток овочів – так у рекордні строки ви матимете власні свіжі томати.
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Важливо – томати, які ви посадите на зиму, мають бути пристосовані до холодів, тобто, треба обирати озимі сорти.
Коли саджати помідори
Перед посадкою варто звернути увагу на прогноз погоди – ні в якому разі не саджайте помідори перед потеплінням. Через підвищену температуру можуть з'явитися паростки, які загинуть від першого похолодання.
Сіяти помідори потрібно тоді, коли температура буде стабільно низькою – у кінці жовтня чи протягом листопада.
Як посадити помідори на зиму / Фото Unsplash
Як правильно посіяти помідори на зиму
Щоб помідори нормально проросли та розвивались навесні, треба дотримуватись кількох правил:
- Лунки для сіянців мають бути завглибшки 15 – 20 сантиметрів;
- У кожну лунку кладеться один озимий помідор;
- Після того, як ви засипали лунку землею, добряче утрамбуйте її – між томатом та поверхнею має бути приблизно 10 сантиметрів;
- На місце, де будуть ваші помідори, насипте сухого листя та поставте ящик чи накриття, щоб листя не розносилось вітром;
- Як тільки стане тепло, листя треба прибрати та чекати перших паростків.