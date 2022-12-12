Як зробити тканину м'якою: неочевидні побутові продукти, які пом'якшують одяг

Багато тканин після прання стають жорсткими та неприємними до тіла – все через склад води та мийні засоби. Що робити, якщо магазинного пом'якшувача немає під рукою – у матеріалі.

Жорстка тканина дуже проблематична для людей з чутливою шкірою, але це не означає, що треба викидати чи відкладати річ до кращих часів. 24 канал зібрав список продуктів, які легко нейтралізують жорсткість одягу.

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Тканину можна пом'якшити в домашніх умовах, за допомогою простих продуктів, які завжди є на кухні.

Оцет та комбінації з ним

Оцет містить луги, які можуть розм'якшити тканину на речах, не пошкоджуючи її. Щоб пом'якшити одяг за допомогою цього продукту, потрібно всього лиш змішати чверть склянки столового оцту з водою для ополіскування.

Якщо вам не подобається запах оцту, у розчин можна додати кілька крапель ефірної олії.

Оцет також добре працює з содою. Через бурхливу реакцію цих двох складників виділяються солі, які пом'якшують тканину та роблять її приємною на дотик.

Як пом'якшити тканину / Фото Unsplash

До оцту та гарячої води також можна додати будь-який кондиціонер для волосся, який є у вас вдома. Цей засіб також працює як універсальний пом'якшувач та покращує стан жорсткого одягу.

Сіль

Звичайна кухонна сіль може розм'якшити тканину без зайвих запахів. Щоб пом'якшити речі таким чином, необхідно розчинити половину склянки солі у воді для замочування.

Як пом'якшити тканину / Фото Unsplash

Помістіть речі, які треба пом'якшити у цей розчин та залиште на декілька годин.

Як альтернативу можна використовувати морську сіль, яку зазвичай купують для ванн.

Кульки для сушіння одягу

Пом'якшити речі можна і на етапі сушіння. Якщо ви користуєтеся сушарками-центрифугами, то цей варіант саме для вас.

До одягу, який необхідно посушити, треба додати кілька кульок – вони можуть бути як гумові, так і вовняні. Якщо немає можливості придбати або зробити такі кульки, підійдуть і тенісні м'ячики.

Як пом'якшити тканину / Фото Unsplash

За високих температур у сушарці тенісні кульки можуть залишити на одязі специфічний запах, тому сушіння краще проводити у холодному режимі.

Також для такого сушіння підходять вовняні нитки нейтральних та світлих кольорів. Просто намотайте нитку в невеличкі клубки, міцно зав'яжіть та закиньте у сушарку.

Щоб ваш одяг приємно пах, на клубки можна нанести кілька крапель ефірної олії.