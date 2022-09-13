Жесткая ткань очень проблематична для людей с чувствительной кожей, но это не значит, что нужно выбрасывать или откладывать вещи до лучших времен. 24 канал собрал список продуктов, которые легко нейтрализуют жесткость одежды.

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Ткань можно сделать мягче в домашних условиях с помощью простых продуктов, которые всегда есть на кухне.

Уксус и комбинации с ним

Уксус содержит щелочи, которые могут размягчить ткань на вещах, не повреждая ее. Чтобы смягчить одежду с помощью этого продукта, нужно только смешать четверть стакана столового уксуса с водой для ополаскивания.

Обратите внимание! Если вам не нравится запах уксуса, в раствор можно добавить несколько капель эфирного масла.

Уксус хорошо работает с содой. Из-за бурной реакции этих двух составляющих выделяются соли, которые смягчают ткань и делают ее приятной на ощупь.

Как смягчить ткань / Фото Unsplash

К уксусу и горячей воде можно добавить любой кондиционер для волос, который есть у вас дома. Это средство также работает как универсальный смягчитель и улучшает состояние жесткой одежды.

Соль

Обычная поваренная соль может размягчить ткань без лишних запахов. Чтобы смягчить вещи таким образом, нужно растворить половину стакана соли в воде для замачивания.

Как смягчить ткань / Фото Unsplash

Поместите вещи, которые следует смягчить в этот раствор и оставьте на несколько часов.

В качестве альтернативы можно использовать морскую соль, которую обычно покупают для ванн.

Шарики для сушки одежды

Смягчить вещи можно и на этапе сушки. Если вы пользуетесь сушилками-центрифугами, то этот вариант именно для вас.

К одежде, которую необходимо посушить, нужно добавить несколько шариков – они могут быть как резиновые, так и шерстяные. Если нет возможности приобрести или сделать такие шарики, подойдут и теннисные мячики.

Как смягчить ткань / Фото Unsplash

Обратите внимание! При высоких температурах в сушилке теннисные шарики могут оставить на одежде специфический запах, поэтому сушку лучше проводить в холодном режиме.

Также для такой сушки подходят шерстяные нити нейтральных и светлых цветов. Просто смотайте нить в небольшие клубки, крепко завяжите и закиньте в сушилку.

Чтобы ваша одежда приятно пахла, на клубки можно нанести несколько капель эфирного масла.