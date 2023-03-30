Як помити жалюзі, не знімаючи їх з вікна: надлегкі способи, що допоможуть

Жалюзі переважають штори майже у всьому, окрім як чистоти. Адже вони часто збирають пилюку та бруд. Як можна швидко помити жалюзі, не знімаючи їх з вікна – читайте нижче.

Жалюзі та ролети – популярні речі, які є майже в кожному домі. Але не всі знають, як правильно тримати їх у чистоті. 24 Канал розповідає, як почистити жалюзі, не знімаючи їх з вікна.

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Чистка пилососом

Для цього методу скористуйтесь пилосмоком невеликої потужності. Розрівняйте жалюзі, закрийте їх та пройдіться по них від верху – до низу. Цей варіант найкраще підійде для дерев'яних ролетів, які у жодному разі не можна мити з водою.

Якщо потрібно тільки струсити пил, скористайтеся щіткою або сухою ганчіркою.

Щипці-затискачі в домашніх умовах

, щоб дерев'яні жалюзі зберігали чистоту краще, їх можна оббризкати спреєм-антистатиком. Так бруд не прилипатиме до поверхні.

Для миття горизонтальних жалюзів часто використовують спеціальні затискачі, якими легко проводити по ламелях. Якщо у вас таких немає, можна скористатися кухонними щипцями. Закріпіть на них вологу губку, змочену миючим засобом. Це може бути розчин господарського мила, засіб для посуду, гель для прання.



Як помити жалюзі / Фото Unsplash

Пройдіться по кожній частині жалюзі, змінюючи положення. Після цього протріть чистою вологою губкою, а потім – сухою. Можна уникати серйозних забруднень, якщо раз у тиждень протирати жалюзі таким способом. Цей метод підходить для металевих і пластикових поверхонь.

Вологі серветки

Якщо ви працюєте в офісі, можна швидко помити жалюзі вологими серветками. Це може здатись банальним, але серветки зручні, щоб позбуватись точкових забруднень. Але цей метод не підійде для дерев'яних поверхонь.

, якщо тканинні жалюзі мають плями та серйозні забруднення, їх краще зняти та випрати або ж віднести у хімчистку. Виняток є лиш у тому випадку, якщо конструкція жалюзі не дозволяє знімати їх. У такому разі можна скористатися способами, описаними вище.