Жодних розводів: неочікуваний та дешевий спосіб дієво помити вікна

Мити вікна часом буває незручно та довго – до того ж, на них можуть залишатися розводи, які погіршують загальний вигляд та роблять вікна каламутними. Та за допомогою простого продукту можна уникнути розводів.

За допомогою хімічних засобів можна досягнути ідеального блиску та чистоти вікон, проте вони є токсичними та дорогими, пише 24 Канал.

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Засіб, який може ліквідувати назавжди розводи на вікнах та склі, може бути у вашому холодильнику – звичайна горілка може повернути вашим вікнам початкову прозорість та свіжість.

Як помити вікна без розводів / Фото Unsplash

На відміну від різних хімічних засобів, горілка швидко вивітрюється – спиртовий запах не буде тривким, напрочуд від сильних засобів чи оцту – ще одного дієвого засобу для очищення.

Горілка чудово справляється з масними плямами – як-от від слідів від пальців на склі, а також виступає чудовим антисептичним засобом. Цей продукт може знищити бактерії та запобігти утворенню цвілі у щілинах вікон.

Як помити вікна таким способом

Щоб знежирити та очистити вікна без розводів, вам достатньо розприскати горілку на скло вікон з пульверизатора та натерти серветкою з мікрофібри чи паперовим рушником.

Щоб запах спирту вас так не турбував, можна додати до розпилювача з горілкою кілька крапель ефірної олії.

Як помити вікна без розводів / Фото Unsplash