Чистимо мікрохвильовку: як легко та екологічно помити прилад домашніми продуктами
Мікрохвильова піч постійно забруднюється – на ній залишаються олія, жир та бруд від страв, які розігріваються у ній. Щоб очистити стінки мікрохвильовки, не потрібно багато зусиль – це можна зробити за допомогою домашніх лайфхаків.
Чим більш забруднена мікрохвильовка, тим більше енергії вона використовує, щоб розігріти їжу, пише 24 Канал.
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За допомогою 3 простих продуктів, які завжди є на кухні, можна легко відмити мікрохвильовку від жиру та бруду.
Лимонний сік
Кислота, яка міститься в лимоні, може впоратися навіть за старими забрудненнями, які встигли присохнути до стінок. Сік лимона чудово очищає поверхні та надає їм свіжості без токсичних хімікатів.
Щоб помити мікрохвильовку таким методом:
- Налийте у миску води;
- Вичавіть у воду сік 1 лимона;
- Поріжте цитрус та покладіть у воду;
- Поставте прилад на максимальну потужність та поставте таймер на 10 хвилин;
- Трохи зачекайте, а потім дістаньте миску та протріть мікрохвильовку ганчіркою.
Як помити мікрохвильовку / Фото Unsplash
Оцет
Від небажаної жирності та брудних патьоків може допомогти оцет – цей домашній засіб чудово справляється із забрудненнями.Зверніть увагу! Перед очищенням мікрохвильовки потрібно відкрити вікно на провітрювання – різкий запах оцту може негативно вплинути на ваше самопочуття.
Для того, щоб скористатися таким методом, достатньо поставити миску з розчином води та оцту в рівних пропорціях у мікрохвильовку. Увімкніть прилад на 10 – 15 хвилин на повній потужності, дати трохи охолонути після вимкнення та витерти розм'якле забруднення губкою.
Як помити мікрохвильовку / Фото Unsplash
Сода
Харчова сода виступає чудовим абсорбентом для неприємних запахів, та й до того ж відмінно очищує стінки.
Щоб очистити мікрохвильовку таким методом, вам необхідно:
- Змішати 2 – 3 столові ложки соди у 2 склянках води, налити суміш у миску;
- Увімкнути мікрохвильовку на повну потужність, попередньо поставивши туди розчин. Прилад має працювати 10 – 15 хвилин;
- Зачекати кілька хвилин та витерти забруднення.
Як помити мікрохвильовку / Фото Unsplash