Чистимо мікрохвильовку: як легко та екологічно помити прилад домашніми продуктами

Мікрохвильова піч постійно забруднюється – на ній залишаються олія, жир та бруд від страв, які розігріваються у ній. Щоб очистити стінки мікрохвильовки, не потрібно багато зусиль – це можна зробити за допомогою домашніх лайфхаків.

Чим більш забруднена мікрохвильовка, тим більше енергії вона використовує, щоб розігріти їжу, пише 24 Канал.

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За допомогою 3 простих продуктів, які завжди є на кухні, можна легко відмити мікрохвильовку від жиру та бруду.

Лимонний сік

Кислота, яка міститься в лимоні, може впоратися навіть за старими забрудненнями, які встигли присохнути до стінок. Сік лимона чудово очищає поверхні та надає їм свіжості без токсичних хімікатів.

Щоб помити мікрохвильовку таким методом:

Налийте у миску води;

Вичавіть у воду сік 1 лимона;

Поріжте цитрус та покладіть у воду;

Поставте прилад на максимальну потужність та поставте таймер на 10 хвилин;

Трохи зачекайте, а потім дістаньте миску та протріть мікрохвильовку ганчіркою.

Як помити мікрохвильовку / Фото Unsplash

Оцет

Від небажаної жирності та брудних патьоків може допомогти оцет – цей домашній засіб чудово справляється із забрудненнями.

Перед очищенням мікрохвильовки потрібно відкрити вікно на провітрювання – різкий запах оцту може негативно вплинути на ваше самопочуття.

Для того, щоб скористатися таким методом, достатньо поставити миску з розчином води та оцту в рівних пропорціях у мікрохвильовку. Увімкніть прилад на 10 – 15 хвилин на повній потужності, дати трохи охолонути після вимкнення та витерти розм'якле забруднення губкою.

Як помити мікрохвильовку / Фото Unsplash

Сода

Харчова сода виступає чудовим абсорбентом для неприємних запахів, та й до того ж відмінно очищує стінки.

Щоб очистити мікрохвильовку таким методом, вам необхідно:

Змішати 2 – 3 столові ложки соди у 2 склянках води, налити суміш у миску;

Увімкнути мікрохвильовку на повну потужність, попередньо поставивши туди розчин. Прилад має працювати 10 – 15 хвилин;

Зачекати кілька хвилин та витерти забруднення.

Як помити мікрохвильовку / Фото Unsplash