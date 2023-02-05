Чистимо мікрохвильовку: як легко та екологічно помити прилад домашніми продуктами

5 лютого 2023, 16:27
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Мікрохвильова піч постійно забруднюється – на ній залишаються олія, жир та бруд від страв, які розігріваються у ній. Щоб очистити стінки мікрохвильовки, не потрібно багато зусиль – це можна зробити за допомогою домашніх лайфхаків.

Чим більш забруднена мікрохвильовка, тим більше енергії вона використовує, щоб розігріти їжу, пише 24 Канал. 

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За допомогою 3 простих продуктів, які завжди є на кухні, можна легко відмити мікрохвильовку від жиру та бруду. 

Лимонний сік 

Кислота, яка міститься в лимоні, може впоратися навіть за старими забрудненнями, які встигли присохнути до стінок. Сік лимона чудово очищає поверхні та надає їм свіжості без токсичних хімікатів. 

Щоб помити мікрохвильовку таким методом: 

  • Налийте у миску води;
  • Вичавіть у воду сік 1 лимона;
  • Поріжте цитрус та покладіть у воду;
  • Поставте прилад на максимальну потужність та поставте таймер на 10 хвилин;
  • Трохи зачекайте, а потім дістаньте миску та протріть мікрохвильовку ганчіркою.

Як помити мікрохвильовку / Фото Unsplash

Оцет 

Від небажаної жирності та брудних патьоків може допомогти оцет – цей домашній засіб чудово справляється із забрудненнями. 

Зверніть увагу! Перед очищенням мікрохвильовки потрібно відкрити вікно на провітрювання – різкий запах оцту може негативно вплинути на ваше самопочуття. 

Для того, щоб скористатися таким методом, достатньо поставити миску з розчином води та оцту в рівних пропорціях у мікрохвильовку. Увімкніть прилад на 10 – 15 хвилин на повній потужності, дати трохи охолонути після вимкнення та витерти розм'якле забруднення губкою.

Як помити мікрохвильовку / Фото Unsplash

Сода 

Харчова сода виступає чудовим абсорбентом для неприємних запахів, та й до того ж відмінно очищує стінки. 

Щоб очистити мікрохвильовку таким методом, вам необхідно: 

  • Змішати 2 – 3 столові ложки соди у 2 склянках води, налити суміш у миску;
  • Увімкнути мікрохвильовку на повну потужність, попередньо поставивши туди розчин. Прилад має працювати 10 – 15 хвилин;
  • Зачекати кілька хвилин та витерти забруднення.

Як помити мікрохвильовку / Фото Unsplash

Автор: Ярослава Прадід