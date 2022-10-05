24 канал з'ясував, що 3 звичайних домашніх продукти можуть назавжди позбавити дзеркала розводів – краще за будь-які спеціалізовані засоби.

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Папір

Звичайний туалетний папір чи паперові серветки можуть легко ліквідувати залишки води та розводи зі скляної поверхні.

Після того, як ви помили дзеркала, достатньо просто відполірувати сухим паперовим рушником чи серветкою скляну поверхню.

Як помити дзеркало без розводів / Фото Unsplash

Оцет

Універсальний домашній очисник може впоратися і з забрудненням дзеркал. Оцет добре справляється з нальотом та іншими нашаруваннями, тож розводи на склі для цього засобу – не проблема.

Для того, щоб очистити дзеркало таким методом:

Залийте у пульверизатор півні частини води та оцту.

Нанесіть суміш на скляну поверхню.

Протріть дзеркало папером чи серветкою з мікрофібри.

Як помити дзеркало без розводів / Фото Unsplash

Чай

Несподівано, але зелений чай може ліквідувати розводи на дзеркалі, а також залишає приємний аромат.

Для того, щоб позбутися розводів таким методом, потрібно:

Заварити міцний зелений чай.

Забрати з чашки заварку та додати до неї 1 чайну ложку солі та 1 склянку води.

Вимочити у суміші тканину з капрону – підійдуть як колготки, так і капронові шкарпетки.

Протерти тканиною дзеркало та залишити висихати.

Як помити дзеркало без розводів / Фото Unsplash