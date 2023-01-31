Легше дихатиметься: як почистити батарею від пилу зсередини та ззовні

В опалювальний сезон особливо важливо доглядати за батареями – вони можуть накопичувати всередині себе багато пилу. Забруднення можуть не тільки погіршувати стан повітря у квартирі, але і збільшувати ваші витрати за опалення.

Пил всередині радіатора може згорати та значно погіршувати якість повітря, сушити його. Крім того, пил може посилювати розігрівання батареї, пише 24 Канал.

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Для чого чистити батареї зсередини

Батареї потребують очищення як зсередини, так і ззовні, оскільки саме прибирання може вплинути на ваші витрати за тепло та на ваше самопочуття.

Через те, що на батареї постійно накопичується пил з квартири, вона починає прогріватися сильніше, щоб розігріти всю кімнату. Те саме відбувається і з електричними батареями і конденсаторами – пил збиває регулювання температури та змушує батареї використовувати більше енергії.

Щоб не допускати зайвих витрат через перегрівання та можливу несправність батареї, потрібно регулярно очищувати її від пилу зсередини та ззовні.

Як мити батареї від пилу / Фото Unsplash

Як правильно почистити батарею від пилу зсередини

Просто протерти батарею ганчіркою часто буває недостатньо – завжди залишатимуться важкодоступні місця на приладі, які не можна дістати руками. Щоб ефективно почистити батарею, необхідно:

Вимкнути батарею та дати їй повністю охолонути; Почати з обережного очищення пилососом на стінках батареї та навколо неї, щоб позбутися пилу та сміття; Використати щітку або серветку з мікрофібри та довгу палицю, щоб очистити внутрішню та зовнішню частину ребер батареї та інші невеликі ділянки, які не відкриті; Для видалення стійкого, прилиплого сміття всередині батареї використати щітку, змочену водою. Якщо її немає, можна скористатися зубною щіткою; Витерти плями на батареї губкою або тканиною з мікрофібри, змоченою в розчині теплої води та мийного засобу. Знову пропилососити зайвий бруд навколо батареї та на підлозі. Протерти батарею тканиною, злегка зволоженою водою та дати висохнути.

Як мити батареї від пилу / Фото Unsplash