Як поливати орхідею, щоб цвіла весь рік: 4 перевірених засоби

Орхідеї вважають досить вимогливими рослинами. Хоча з правильним доглядом вони можуть цвісти протягом всього року. У чому секрет – читайте далі.

Основна рекомендація з поливу орхідеї полягає в тому, що потрібно уникати пересихання ґрунту та переливання водою. Є певні тонкощі й у підживленні квітки. 24 Канал підкаже, як поливати орхідею, щоб цвіла весь рік.

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Як поливати орхідею, щоб цвіла весь рік

Для поливу орхідеї краще використовувати м'яку воду, наприклад, дощову або фільтровану воду. Орхідеї не вподобають воду з високим вмістом мінералів, тому з водопровідної системи краще не використовувати, особливо, з високим вмістом кальцію та мінералів. Тому що це призводить до накопичення солей в ґрунті та коренях орхідеї.

У підтримуванні цвітіння орхідеї стануть помічними різні народні засоби.

Корисним для підживлення орхідеї буде відвар картоплі. Для цього треба варити картоплю 30-40 хвилин на малому вогні. Після цього відвар треба пропустити через фільтр, щоб позбутись всіх залишків картоплі. Також додайте 1-2 столові ложки відвару картоплі до 1 літра води та ретельно перемішайте. Поливати орхідею відваром картоплі можна раз на місяць.



Відвар картоплі / Фото Today.ua

Підживлення орхідеї яєчною шкаралупою – дуже корисно для рослини, оскільки вона містить багато корисних мінералів. Зокрема, кальцій та калій, які покращують здоров'я та зміцнюють кореневу систему орхідеї.



Яєчна шкаралупа / Фото Agro-Ukraine

Щоб підживити орхідею яєчною шкаралупою, її треба роздрібнити на маленькі частинки та розсипати на поверхню землі в горщику. Для кращого ефекту можна змішати яєчну шкаралупу з ґрунтом перед пересадкою орхідеї.

Коров'яче молоко також гарно впливає на цвітіння орхідей. Цей напій добре вплине на ріст ваших орхідей та матиме протигрибковий ефект. Потрібно розбавити молоко водою. Зловживати цим засобом не варто, бо можна нашкодити рослині.



Молоко / Фото AgroNews

Зелений чай може бути корисним для підживлення орхідеї, адже багатий різними мінералами та антиоксидантами, які сприяють росту та цвітінню орхідеї. Щоб використати чай для підживлення орхідеї, його заварити та почекати, доки охолоне. Тоді треба розмішати його з водою у пропорції 1:3. Використовуємо лише фільтровану воду, щоб не було зайвих речовин.



Зелений чай / Фото Tea.ua

Переконаєтеся, що ґрунт в горщику орхідеї добре вбирає вологу. Потім лійкою або розпилювачем, рівномірно зрошуйте ґрунт з розведеним зеленим чаєм.