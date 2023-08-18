Якщо ви хочете, аби малина давала плоди й наступного року, то не можна забувати про полив. Після процесу плодоношення, кущі хочуть пити. Як правильно поливати малину – розкаже 24 Канал.

Стало відомо Як врятувати помідори та огірки від спеки: секрет досвідчених городників

Як поливати малину: корисні поради

У серпні й на початку вересня малині треба мати достатньо сил, аби сформувати квіткові бруньки на наступний рік. Також важливо встигнути збагатитися корисними речовинами для зими. Не забувайте про полив: бо від нього залежить, чи буде та в якій кількості урожай наступного року.

Полив кущів малини має бути правильним. Якщо тривалий час тримається спека, то даємо малині пити 1 раз на 3 дні. Якщо періодично падають дощі, тоді 1 раз на тиждень.

Наливаємо воду в землю так, щоб 30-40 сантиметрів землі стали вологими. Найкраще робити крапельний полив, якщо немає змоги, тоді шлангом. Будьте обережними, щоб не залити саджанці. Бо від цього вони можуть почати гнити.



Полив шлангом / Фото 123RF Stocks Photos

Для гарного урожаю наступного року є певні хитрощі. Коли з'являються плоди, треба підгодувати кущі попелом, оскільки в ньому багато користі. Так, малина буде більшою та смачнішою.