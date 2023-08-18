Если вы хотите, чтобы малина давала плоды и в следующем году, то нельзя забывать о поливе. После процесса плодоношения, кусты хотят пить. Как правильно поливать малину – расскажет 24 Канал.

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Как поливать малину: полезные советы

В августе и начале сентября малине нужно иметь достаточно сил, чтобы сформировать цветочные почки на следующий год Также важно успеть обогатиться полезными веществами для зимы. Не забывайте о поливе: потому что от него зависит, будет ли и в каком количестве урожай в следующем году.

Полив кустов малины должен быть правильным. Если длительное время держится жара, то даем малине пить 1 раз в 3 дня. Если периодически падают дожди, то 1 раз в неделю.

Наливаем воду в землю так, чтобы 30–40 сантиметров земли стали влажными. Лучше делать капельный полив, если нет возможности, тогда шлангом. Будьте осторожны, чтобы не залить саженцы. Ибо от этого они могут начать гнить.



Полив шлангом / Фото 123RF Stocks Photos

Для хорошего урожая в следующем году есть определенные уловки. Когда появляются плоды, нужно прикормить кусты пеплом, поскольку в нем много пользы. Да, малина будет больше и вкуснее.