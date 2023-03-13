Що додати в пральну машину для кращого прання: 3 ефективні засоби

Одяг випраний в пральній машині може бути ідеально чистим. Однак не всі знають, що існують народні способи, які допоможуть покращити процес прання. Про корисні поради – читайте далі в матеріалі.

Не завжди порошок чи гель для прання справляються з виведенням плям з одягу на відмінно. Існують різні прості засоби, які гарно очищають речі від забруднень та додають їм свіжості, пише 24 Канал.

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3 засоби, які можна додати в пральну машину для кращого прання

Розглянемо декілька корисних порад, якими варто скористатися під час прання.

Сіль

Звичайна харчова сіль є дуже ефективним засобом, щоб повернути чистоту вашим речам. Оскільки вона може видалити плями та зберегти насичений колір одягу. Крім того, сіль корисна для пральної машини тим, що очищає її від накипу.

Для цього достатньо всипати 1 – 2 чайних ложки солі у спеціальний відсік в пральній машині або безпосередньо в барабан техніки.



У пральну машину можна додати сіль для кращого прання / Фото Сanva

Оцет

Оцет – це ще один чудовий народний засіб, який можна додати в пральну машину. Він допоможе видалити неприємний запах від одягу, тому це особливо актуально для зношених спортивних речей. Оцет також чудово очищує рушники, які після прання стають м'якими та приємними на дотик.

Для цього потрібно влити 100 – 200 міліграмів оцту у відсік для порошку в пральній машині. Підкреслимо, що під час використання оцту варто увімкнути функцію додаткового ополіскування.



В пральну машину варто додати оцет для кращого прання / Фото Canva

Лимонна кислота

Лимонна кислота допоможе усунути жовті плями на світлому одязі. Вона гарно відбілює речі, які стали тьмяними. Насамперед такий метод актуальний для бавовняних тканин.

У такому разі потрібно додати в пральну машину 1 чайну ложку лимонної кислоти. Крім того, також можна використовувати сік лимона.



Лимонна кислота допоможе видалити плями на світлому одязі / Фото Canva