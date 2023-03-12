Існують різні методи, як позбутися плям кави зі світлих тканин в домашніх умовах. 24 Канал пропонує розглянути декілька з них.

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Сіль

Очистити світлий одяг від кави може звичайна кухонна сіль. Для цього, спочатку промийте пляму теплою водою. Тоді нанесіть сіль на одяг на деякий час. Вона має увібрати в себе каву та очистити світлу тканину. У разі потреби повторіть процедуру.



Сіль допоможе відмити плями з кави / Фото Canva

Оцет

Оцет може швидко допомогти видалити плями з одягу, для цього його потрібно розвести у воді. Змочіть губку або серветку в рідині та нанесіть на кавовий слід. Зачекайте 10 – 15 хвилин поки оцет почне діяти.

Крім того, можна додати до суміші рідкого мила. В такому разі цей метод буде ще ефективніший.

Зверніть увагу! Не варто сушити одяг, доки пляма не буде повністю видалена. Сушка може зробити її стійкою та ускладнити чистку.



Плям від кави на одязі можна позбутися за допомогою оцту / Фото Canva

Сода

Також можна вивести пляму кави зі світлих речей за допомогою соди. Для цього намочіть пляму в холодній воді. Тоді нанесіть трохи соди та легенько потріть.

Залиште соду на декілька хвилин, а тоді знову промийте тканину у воді. Після такої процедури варто попрати одяг руками або в пральній машинці.



Позбутися плям від кави можна за допомогою соди / Фото Canva

Спеціальний засіб

Існують спеціальні засоби, які допоможуть дієво видалити плями кави з одягу. Наприклад, це можуть бути порошки чи гелі для світлого одягу. Під час використання таких засобів слід детально ознайомитися з інструкцією.

Важливо! У будь-якому випадку, перш ніж видалити пляму, завжди перевіряйте ефективність обраних засобів на невеликому шматку тканини, щоб не зіпсувати одяг.



Як позбутися плям від кави на світлому одязі / Фото Canva