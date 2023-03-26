Наклеїти шпалери не так важко, як здається. Головне – дотримуватися інструкцій, вказаних на самих шпалерах. Скористайтесь також порадами від 24 Каналу.

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Підготування приміщення

Меблі бажано перенести в іншу кімнату, але якщо не всі вдасться – накрийте їх захисною плівкою.

Нею варто прикрити вимикачі, розетки та люстру. Схвалюється вимкнення електроенергії. Але якщо джерел світла у такому випадку буде недостатньо, скористайтесь продовжувачами й лампами.

Підлогу можна застелити щільною плівкою, яка не порветься під час процесу.

Які інструменти й матеріали потрібні: чек-лист

Шпалери та клей. Місткість для клею та менша місткість для води. Вона знадобиться для видалення бруду й залишків клею. Валики різного розміру. Ніж, ножиці для розрізання полотна шпалер. Олівець для позначок. Металевий та гумовий шпатель. Стрічка сантиметра або рулетка. Драбина або стілець.

Обробка стіни

Перед поклейкою потрібно підготувати стіни, особливо, якщо на них є старий оздоблювальний матеріал.

Пофарбовані стіни потрібно вимити з сильним миючим засобом та відшліфувати поверхню. Якщо це покриття з водоемульсійної фарби, то поверхню потрібно змочити водою і пройтися скребком.

Щоб позбутися попередніх шпалер, пройдіться мокрим валиком по всій поверхні та віддеріть металевим шпателем. Якщо шпалери стійкі, використайте пароочищувач.

Наприкінці стіну потрібно відшліфувати, щоб клей брався рівномірно, а також нанести грунтовку за добу до поклейки.



Як клеїти шпалери / Фото Phinist

Стаємо до роботи

Бажано розпочинати поклейку з найширшої стіни біля підвіконня, щоб орієнтуватися на віконну раму. Розведіть клей: як це зробити, детально описують в інструкціях. Дотримуйтесь указань виробника, щоб клей правильно розчинився та активувався на шпалерах.

Експерти радять клеїти шпалери не зверху до низу, а від центру до країв. Цей спосіб ефективніший у боротьбі з бульбашками. Зайві шматки полотна відрізайте шпателем або ножем. По стику шпалер ретельно пройдіться валиком.

Зауважимо, якщо у вас шпалери з малюнком, можна скористатись лайфхаком. Рулон варто попередньо нарізати на шматки та співставити їх на підлозі так, щоб візерунок збігався.

Що робити, якщо з'являються бульбашки

Якщо повітря таки зайшло під шпалери, не бійтесь підняти шпалери та знову їх розгладити. Також можна використати пензель, пластиковий шпатель і виштовхнути ним повітря до країв. Також можна проткнути міхур шприцом.

Експерти мають різні думки щодо того, чи варто відчиняти вікна під час поклейки. Якщо у кімнаті доволі тепло і не волого, тоді шпалерам нічого не загрожує й вікна мають бути закритими. Але у разі вогкості й сирості краще привідчиняти вікна на 5 – 10 хвилин. Також можна скористатись осушувачем повітря.