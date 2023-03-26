Наклеить обои не так сложно, как кажется. Главное – следовать инструкциям, указанным на самих обоях. Воспользуйтесь также советами от 24 Канала.
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Подготовка помещения
Мебель желательно перенести в другую комнату, но если не все удастся – накройте ее защитной пленкой.
Ею следует прикрыть выключатели, розетки и люстру. Одобряется выключение электроэнергии. Но если источников света в таком случае будет недостаточно, воспользуйтесь продолжателями и лампами.
Пол можно застелить плотной пленкой, которая не порвется во время процесса.
Какие инструменты и материалы нужны: чек-лист
- Обои и клей.
- Емкость для клея и меньшая емкость для воды. Она пригодится для удаления грязи и остатков клея.
- Валики разного размера.
- Нож, ножницы для разрезки полотна обоев.
- Карандаш для отметок.
- Металлический и резиновый шпатель.
- Лента сантиметра или рулетка.
- Лестница или стул.
Подготовка стены
Перед поклейкой нужно подготовить стены, особенно если на них есть старый отделочный материал.
- Выкрашенные стены нужно вымыть с сильным моющим средством и отшлифовать поверхность. Если это покрытие из водоэмульсионной краски, поверхность нужно смочить водой и пройтись скребком.
- Чтобы избавиться от предыдущих обоев, пройдитесь мокрым валиком по всей поверхности и отдерните металлическим шпателем. Если обои устойчивы, используйте пароочиститель.
В конце стену нужно отшлифовать, чтобы клей принимался равномерно, а также нанести грунтовку за сутки до поклейки.
Как клеить обои / Фото Phinist
Приступаем к работе
Желательно начинать поклейку с самой широкой стены у подоконника, чтобы ориентироваться на оконную раму. Разведите клей: как это сделать, подробно описывайтесь в инструкциях. Следуйте указаниям производителя, чтобы клей правильно растворился и активировался на обоях.
Эксперты советуют клеить обои не сверху вниз, а от центра к краям. Этот способ более эффективен в борьбе с пузырьками. Лишние куски полотна отрезайте шпателем или ножом. По стыку обоев тщательно пройдитесь валиком.
Что делать, если появляются пузыри
Если воздух зашел под обои, не бойтесь поднять обои и снова их разгладить. Также можно использовать кисть, пластиковый шпатель и вытолкнуть им воздух до краев. Также можно проткнуть пузырь шприцем.
У экспертов есть разные мнения относительно того, стоит ли открывать окна во время поклейки. Если в комнате достаточно тепло и не влажно, обоям ничего не угрожает и окна должны быть закрытыми. Но при сырости и сырости лучше приоткрывать окна на 5 – 10 минут. Также можно воспользоваться осушителем воздуха.