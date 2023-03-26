Наклеить обои не так сложно, как кажется. Главное – следовать инструкциям, указанным на самих обоях. Воспользуйтесь также советами от 24 Канала.

Смотрите также Какие носить противосолнечные очки весной, чтобы выглядеть стильно и заботиться о своих глазах

Подготовка помещения

Мебель желательно перенести в другую комнату, но если не все удастся – накройте ее защитной пленкой.

Ею следует прикрыть выключатели, розетки и люстру. Одобряется выключение электроэнергии. Но если источников света в таком случае будет недостаточно, воспользуйтесь продолжателями и лампами.

Пол можно застелить плотной пленкой, которая не порвется во время процесса.

Какие инструменты и материалы нужны: чек-лист

Обои и клей. Емкость для клея и меньшая емкость для воды. Она пригодится для удаления грязи и остатков клея. Валики разного размера. Нож, ножницы для разрезки полотна обоев. Карандаш для отметок. Металлический и резиновый шпатель. Лента сантиметра или рулетка. Лестница или стул.

Подготовка стены

Перед поклейкой нужно подготовить стены, особенно если на них есть старый отделочный материал.

Выкрашенные стены нужно вымыть с сильным моющим средством и отшлифовать поверхность. Если это покрытие из водоэмульсионной краски, поверхность нужно смочить водой и пройтись скребком.

Чтобы избавиться от предыдущих обоев, пройдитесь мокрым валиком по всей поверхности и отдерните металлическим шпателем. Если обои устойчивы, используйте пароочиститель.

В конце стену нужно отшлифовать, чтобы клей принимался равномерно, а также нанести грунтовку за сутки до поклейки.



Как клеить обои / Фото Phinist

Приступаем к работе

Желательно начинать поклейку с самой широкой стены у подоконника, чтобы ориентироваться на оконную раму. Разведите клей: как это сделать, подробно описывайтесь в инструкциях. Следуйте указаниям производителя, чтобы клей правильно растворился и активировался на обоях.

Эксперты советуют клеить обои не сверху вниз, а от центра к краям. Этот способ более эффективен в борьбе с пузырьками. Лишние куски полотна отрезайте шпателем или ножом. По стыку обоев тщательно пройдитесь валиком.

Заметим Если у вас обои с рисунком, можно воспользоваться лайфхаком. Рулон следует предварительно нарезать на куски и сопоставить на полу так, чтобы узор совпадал.

Что делать, если появляются пузыри

Если воздух зашел под обои, не бойтесь поднять обои и снова их разгладить. Также можно использовать кисть, пластиковый шпатель и вытолкнуть им воздух до краев. Также можно проткнуть пузырь шприцем.

У экспертов есть разные мнения относительно того, стоит ли открывать окна во время поклейки. Если в комнате достаточно тепло и не влажно, обоям ничего не угрожает и окна должны быть закрытыми. Но при сырости и сырости лучше приоткрывать окна на 5 – 10 минут. Также можно воспользоваться осушителем воздуха.