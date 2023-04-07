Фарбувати яйця на Великдень – давня традиція кожної української родини. Звичайно, перед нами повстає багато цікавих варіантів, якими ми можемо оздобити курячі яйця, але старий і перевірений спосіб – це використання цибулевого лушпиння, зазначає 24 Канал.
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Як пофарбувати яйця цибулевим лушпинням
- Для початку підготуйте лушпиння: почистьте 10 – 15 середніх цибулин.
- Помістіть лушпиння в каструлю і залийте водою. Пам'ятайте, чим більше лушпиння, тим довше його потрібно варити.
Лушпиння цибулі / Фото "Етнософт"
- Для фарбування можна використовувати шкірки як білої, так і червоної цибулі. Біла цибуля надасть темно-помаранчевого відтінку, а червона – темно-багряного.
- Лушпиння необхідно довести до кипіння і варити на повільному вогні від 20 до 60 хвилин. Чим довше вариться, тим більш насиченим вийде колір майбутньої крашанки. Залиште відвар охолонути до кімнатної температури.
Поки готується цибулевий концентрат, займіться яйцями.
Як підготувати яйця до фарбування на Великдень
- Щоб яйця не тріснули, дістаньте їх з холодильника заздалегідь мінімум за 20 хвилин, аби вони були кімнатної температури.
Пофарбовані яйця / Фото "Етнософт"
- У каструлю з відваром додайте столову ложку солі, перемішайте. Викладіть яйця.
- Варимо їх не менше 10 хвилин, але не більше 12. Підготуйте посудину з холодною водою, і покладіть в неї готові крашанки на 5 – 7 хвилин.
- Якщо хочете, щоб яйця блищали, перед подачею змастіть їх олією.