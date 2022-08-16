Чистота в деталях: як почистити йоржик в туалеті домашніми засобами
Мало хто замислюється про миття йоржика, аж допоки він не стане жовтим та зіпсованим. Щоб подовжити життя цій специфічній щітці, треба регулярно чистити її - і це можна зробити дешевше та екологічніше.
Важливо пам'ятати, що миття не має закінчуватися лише не йоржику – тримач щітки також має бути ретельно вимитий, щоб не забруднити йоржик знову. 24 канал з'ясував, як легко можна помити і те, й інше.
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Як очистити тримач для йоржика
- Перевірте дно тримача на наявність стоячої води та вилийте її.
- Змішайте харчову соду з невеликою кількістю води, щоб створити своєрідну пасту.
- Нанесіть суміш на стінки, щоб видалити будь-які кірки або бруд на тримачі.
- Після цього промийте тримач гарячою водою.
- Розпиліть на тримач перекис водню або інший дезінфікуючий засіб та залиште принаймні на 10 хвилин.
- Використовуйте суміш харчової соди, щоб почистити залишки скоринки.
- Ретельно прополощіть, протріть тканиною та дайте їй повністю висохнути.
Як почистити тримач для йоржика / Фото madegood
Як можна почистити йоржик
Відбілювач
Відбілювач є потужним дезінфікуючим засобом, який може швидко та легко очистити вашу туалетну щітку, але для цього потрібен час.
- Після використання туалетної щітки для чищення унітаза промийте йоржик водою та спустіть воду в унітазі ще раз.
- Додайте 2 столові ложки відбілювача в чисту туалетну воду.
- Опустіть йоржик у воду і залиште на 1 годину.
- Підніміть кришку унітаза і прикладіть ручку йоржика до кришки. Закрийте кришку унітаза, щоб щітка звисала над унітазом та дайте йоржику повністю висохнути.
Як почистити йоржик / Фото Unsplash
Перекис
Перекис водню – більш щадний відбілювач та антисептик, тому його можна використати на щітці, не боячись, що заробите алергію чи подразнення.
- Наповніть пляшку з пульверизатором чистим перекисом водню.
- Помістіть ручку туалетної щітки під кільце кришки.
- Закрийте кільце унітаза, затиснувши щітку між ними.
- Збризніть кожну ділянку насадки туалетної щітки перекисом з пульверизатоора та залиште на 10 хвилин.
- Промийте йоржик під гарячою водою.
- Засуньте його під кришку унітаза, щоб він повністю висушився.
Як почистити йоржик / Фото Unsplash