Як швидко і легко почистити витяжку від жиру: ефективні поради

Кожна господиня бодай раз у житті зіштовхувалась з брудною витяжкою. Такий процес займає чимало зусиль та часу. Постає питання, як зробити це швидко і легко.

Процес чищення витяжки не з приємних, але без цього не обійтись. Доводиться мізкувати, як його спростити. Поради, які полегшать цю процедуру, – читайте далі.

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Як почистити витяжку

По-перше, витяжку потрібно розібрати, адже тільки так можна якісно почистити її. Для цього треба обов'язково спочатку вимкнути з розетки.

Важливим етапом є зняття решітки, яка закриває повітряні фільтри. Спершу миємо сітку і фільтри, а потім – інші зовнішні та внутрішні поверхні, до яких є доступ.

Щоб добре видалити жир, треба замочити сітку в гарячому мильному розчині. Його можна зробити на основі господарського мила або мийного засобу. Після замочування, частини витяжки варто полити окропом. Потім можна знову почистити губкою з мийним засобом, промити водою, висушити й збирати.



Як чистити витяжку / Фото Pexels

Для чистки можна використати й соду. Вона допоможе позбавитись старих забруднень . Для цього буде потрібна велика посудина, у якій повністю зануримо брудні деталі. Готуємо розчин із соди, доводимо до кипіння, щоб з'явилась піна, і кладемо туди деталі. Кип'ятіння можна продовжувати до 30 хвилин. Промиваємо і вуаля – решітки абсолютно чисті.

. Для цього буде потрібна велика посудина, у якій повністю зануримо брудні деталі. Готуємо розчин із соди, доводимо до кипіння, щоб з'явилась піна, і кладемо туди деталі. Кип'ятіння можна продовжувати до 30 хвилин. Промиваємо і вуаля – решітки абсолютно чисті. Можна використати й лимонну кислоту чи лимонний сік. Треба розвести лимонний сік чи кислоту у воді й нанести цей розчин на сітку чи решітку. Ефективність очищення буде високою. Якщо забруднення є дуже великими, можна повторити таку процедуру кілька разів.

й лимонну кислоту чи лимонний сік. Треба розвести лимонний сік чи кислоту у воді й нанести цей розчин на сітку чи решітку. Ефективність очищення буде високою. Якщо забруднення є дуже великими, можна повторити таку процедуру кілька разів. Внутрішні деталі витяжки потребують ретельного чищення, так само як і зовнішні. Тому що на ковпак теж потрапляють краплини жиру, на яких потім осідає пил. Простим способом буде залити ковпак мийним засобом і почекати, а пізніше губкою стерти розчин. Варто пам'ятати, що металеві щітки не використовують у цьому процесі, адже вони можуть подряпати поверхню. Усі частини витяжки після миття треба ретельно висушити й тільки потім встановити на місце.

Автор: Вікторія Козар