Щоб було не соромно показати гостям: як почистити каламутні склянки, щоб вони знову блищали

З часом келихи, склянки та чарки стають каламутними на їхніх стінках утворюється плівка, яка заважає склу виглядати новим. Та цього можна позбавитися – читайте в матеріалі, як повернути блиск та прозорість скляному посуду.

Здебільшого каламутність на склянках та келихах утворюється через жорстку воду та неправильне сушіння посуду, пише 24 Канал.

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Чому склянки мутніють

Якщо ваші склянки чи келихи стають непрозорими, а на їхніх стінках видно каламутну плівку, то ви неправильно доглядаєте за скляним посудом.

Однією з причин є жорстка вода – її часточки, зокрема вапно, при висиханні осідають на стінках та не дозволяють склу блищати, як нове. У поєднанні з неправильним сушінням жорстка вода може перетворити ваші склянки на каламутний та візуально старий посуд, який пора викинути.

Як почистити склянки від помутніння / Фото Unsplash

Якщо ви миєте ваш посуд у посудомийці, зверніть увагу – мийний засіб, жорстка вода та гаряче сушіння в посудомийці тільки закріплюють помутніння скла.

Як очистити каламутність на склі

Позбутися набридливого помутніння можна легко та за допомогою домашніх засобів. Для цього вам знадобляться лише оцет, нейлонова губка та рушник без ворсу.

Що потрібно робити:

Перед процедурою замочіть оцет у мисці чи раковині з гарячою водою, щоб він нагрівся – тримайте його у воді приблизно 1 хвилину;

Вилийте весь оцет у велику миску, в якій зможуть поміститися ваші склянки та келихи;

Покладіть до миски з оцтом ваш скляний посуд та залиште його на 1 годину;

Після цього дістаньте склянки та за допомогою губки відітріть плівку, яка не дозволяє склу блищати;

Ретельно промийте склянки гарячою водою та ретельно висушіть їх за допомогою бавовняного рушника.

Як почистити склянки від помутніння / Фото Unsplash