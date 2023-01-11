В основном мутность на стаканах и бокалах образуется из-за жесткой воды и неправильной сушки посуды. 24 Канал.

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Почему стаканы мутнеют

Если ваши стаканы или бокалы становятся непрозрачными, а на их стенках видна мутная пленка, то вы неправильно ухаживаете за стеклянной посудой.

Одной из причин является жесткая вода – ее дольки, в частности известь, при высыхании оседают на стенках и не позволяют стекло блестеть, как новое. В сочетании с неправильной сушкой жесткая вода может превратить ваши стаканы в мутную и визуально старую посуду, которую пора выбросить.

Как почистить стаканы от помутнения / Фото Unsplash

Если вы моете посуду в посудомойке, обратите внимание – моющее средство, жесткая вода и горячая сушка в посудомойке только закрепляют помутнение стекла.

Как очистить мутность на стекле

Избавиться от надоедливого помутнения можно легко и с помощью домашних средств. Для этого вам понадобятся уксус, нейлоновая губка и полотенце без ворса.

Что нужно делать:

Перед процедурой замочите уксус в миске или раковине с горячей водой, чтобы он нагрелся – держите его в воде примерно 1 минуту;

Вылейте весь уксус в большую миску, в которой смогут поместиться ваши стаканы и бокалы;

Положите в миску с уксусом вашу стеклянную посуду и оставьте ее на 1 час;

После этого извлеките стаканы и с помощью губки ототрите пленку, которая не позволяет стеклу блестеть;

Тщательно промойте стаканы горячей водой и тщательно высушите их с помощью хлопкового полотенца.

Как почистить стаканы от помутнения / Фото Unsplash