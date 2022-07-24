Очистити решітку на плитці можна за допомогою народних засобів, які неодноразово показували свою ефективність.

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Продукти, які завжди є в домі та є набагато дешевшими за спеціалізовані засоби, підходять для усіх типів решіток – від чавунних до емальованих.

Оцет

Столовий оцет може ефективно очистити забруднену решітку та повернути їй свіжість.

Щоб скористатися таким методом очищення, необхідно:

Знайти достатньо велику місткість, у яку поміститься решітка;

Залити у місткість оцет та покласти прути. Обмокніть решітку в оцет з усіх сторін, щоб не залишилось брудних ділянок;

Залишити прути в оцті на півтори-дві години;

Після цього решітку треба протерти ганчіркою та промити у проточній воді.

Чим очистити решітку на плиті / Фото Unsplash

Сода

Харчова сода працює як універсальний очисник, який підходить для будь-чого – навіть решіток на плитці.

Щоб очистити металеві прути від забруднення:

Змішайте харчову чи кальциновану соду з водою у пропорції 2 до 1, щоб утворилась своєрідна кашка;

Нанесіть суміш на решітку з усіх сторін та залиште більш ніж на 1 годину відмокати;

Після цього натріть решітку скребком чи йоржиком, стираючи бруд та жир;

В кінці решітку треба ретельно промити водою, щоб не було білих розводів від соди.

Чим очистити решітки на плиті / Фото Getty Images

Гірчичний порошок

Порошок гірчиці дивовижно справляється із забрудненнями від жиру та нагаром.

Щоб очистити решітку за допомогою гірчичного порошку:

Змочіть у воді решітку та нанесіть на прути порошок. Він має лягати рівномірно по всій решітці;

Залишіть решітку з гірчицею на 1,5 – 2 години;

Після цього відітріть бруд та промийте проточною водою.

Чим очистити решітку на плиті / Фото Unsplash

Вода

Найдешевший спосіб відмити решітку від бруду – це звичайний окріп.

Щоб скористатися таким методом, треба:

Знайти місткість, в яку решітка поміститься повністю;

Покрити водою та поставити на вогонь;

Кип'ятити решітку до того моменту, як від неї почне відставати жир та нагар;

Після цього треба дати решітці трохи охолонути та відмити залишки бруду скребком чи жорсткою ганчіркою.

Чим очистити решітку на плиті / Фото Unsplash