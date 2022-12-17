Як почистити посудомийку: натуральні продукти, які заберуть забруднення

Посудомийка – незамінний атрибут на кухні, який, на жаль, теж брудниться. Як почистити посудомийку за допомогою домашніх продуктів, без хімії та агресивних засобів – читайте матеріалі.

24 канал з'ясував, як можна очистити посудомийну машину без агресивних очисних засобів, використовуючи лише натуральні продукти.

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Якщо всередині вашої посудомийної машини стоїть неприємний запах, або ваш щойно вимитий посуд має плями іржі чи інший бруд, можливо, настав час почистити посудомийку.

Лимонна кислота

Лимонна кислота є популярним продуктом, який використовується для видалення плям іржі в посудомийній машині.

Щоб скористатися цією технікою:

Наповніть дозатор для порошку посудомийної машини двома столовими ложками кристалізованої лимонної кислоти.

Запустіть посудомийку на повний цикл.

Повторіть процедуру ще раз, якщо плями від іржі залишилися.

Після цього відкрийте посудомийку та дайте їй висохнути.

Як помити посудомийку домашніми засобами / Фото Unsplash

Оцет

Щоб забрати наліт та знищити усі зайві накипові відкладення, підійде звичайний оцет.

Для цього:

Вийміть весь посуд з посудомийної машини.

Запустіть посудомийну машину.

Коли посудомийна машина наповниться гарячою водою, відкрийте її та налийте 1 – 2 чашки оцту.

Дайте посудомийній машині завершити свій цикл.

Також можна використати інший метод:

Поставити миску, наповнену трьома склянками оцту, на нижню полицю порожньої посудомийної машини. Увімкнути посудомийну машину на "посилений" цикл і дати оцту змішатися з гарячою водою, щоб очистити внутрішню частину машини.

Як помити посудомийку домашніми засобами / Фото Unsplash

Сода

Цей природний абсорбент може швидко забрати неприємні запахи з посудомийки та освіжити стінки приладу.

Для цього:

Посипте харчовою содою дно посудомийної машинки.

Закрийте дверцята посудомийки та залиште так на ніч.

Вранці вологою губкою протріть внутрішні стінки та дверцята посудомийної машини. Щоб закінчити, запустіть машину на "посилений" цикл.

Як помити посудомийку домашніми засобами / Фото Unsplash