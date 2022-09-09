24 канал выяснил, как можно очистить посудомоечную машину без агрессивных очистных средств, используя только натуральные продукты.

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Если внутри вашей посудомоечной машины стоит неприятный запах, или ваша только что вымытая посуда имеет пятна ржавчины или другую грязь, возможно, пора почистить посудомойку.

Лимонная кислота

Лимонная кислота является популярным продуктом, используемым для удаления пятен ржавчины в посудомоечной машине.

Чтобы воспользоваться этой техникой:

Наполните дозатор для порошка посудомоечной машины двумя столовыми ложками кристаллизованной лимонной кислоты.

Запустите посудомойку на полный цикл.

Повторите процедуру снова, если пятна от ржавчины остались.

После этого откройте посудомойку и дайте высохнуть.

Как помыть посудомойку домашними средствами / Фото Unsplash

Уксус

Чтобы убрать налет и уничтожить все лишние накиповые отложения, подойдет обычный уксус.

Для этого:

Извлеките всю посуду из посудомоечной машины.

Запустите посудомоечную машину.

Когда посудомоечная машина наполнится горячей водой, откройте ее и налейте 1-2 чашки уксуса.

Дайте посудомоечной машине завершить свой цикл.

Также можно использовать другой метод:

Поставить миску, наполненную тремя стаканами уксуса, на нижнюю полку пустой посудомоечной машины. Включить посудомоечную машину на "усиленный" цикл и дать смешать уксус с горячей водой, чтобы очистить внутреннюю часть машины.

Как помыть посудомойку домашними средствами / Фото Unsplash

Сода

Этот природный абсорбент может быстро убрать неприятные запахи из посудомойки и освежить стенки прибора.

Для этого:

Посыпьте пищевой содой дно посудомоечной машинки.

Закройте дверцу посудомойки и оставьте так на ночь.

Утром влажной губкой протрите внутренние стенки и дверцу посудомоечной машины. Чтобы закончить, запустите машину на "усиленный" цикл.

Как помыть посудомойку домашними средствами / Фото Unsplash