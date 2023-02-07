Чистимо посудомийку: 3 продукти, які врятують прилад

Посудомийка, попри те, що постійно очищає посуд, може забруднитися і сама. Щоб на стінках та деталях посудомийки не утворювався накип та наліт, потрібно регулярно їх очищати.

Щоб всередині посудомийки не залишалася зайва хімія від очисних засобів, можна скористатися домашніми продуктами, пише 24 Канал.

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Сода

Харчова сода може допомогти в боротьбі з нальотом на стінках та решітках посудомийки.

Для того, щоб очистити прилад таким методом, вам потрібно:

Посипати харчовою содою дно посудомийної машинки;

Закрити дверцята посудомийки та залишити так на ніч;

Вранці вологою губкою протерти внутрішні стінки та дверцята посудомийної машини;

Після цього запустити посудомийку на "посилений" цикл.

Як почистити посудомийку / Фото Unsplash

Лимонна кислота

Лимонна кислота може добре впоратися з іржею та забрати неприємний запах у вологій посудомийці.

Щоб скористатися таким методом:

Наповніть дозатор для порошку посудомийної машини двома столовими ложками кристалізованої лимонної кислоти; Запустіть посудомийку на повний цикл; Повторіть процедуру ще раз, якщо плями від іржі залишилися; Після цього відкрийте посудомийку та дайте їй висохнути.

Як почистити посудомийку / Фото Unsplash

Оцет

За допомогою оцту можна позбутися нальоту та накипу на решітках посудомийки.

Щоб очистити прилад таким чином:

Вийміть весь посуд з посудомийної машини;

Запустіть прилад;

Коли посудомийна машина наповниться гарячою водою, відкрийте її та налийте 1 – 2 чашки оцту;

Дайте посудомийній машині завершити свій цикл.

Як почистити посудомийку / Фото Unsplash