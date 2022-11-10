Чистота в саду: як відмити посірілі пластикові стільці 3 простими кроками

Пластикові стільці в саду мають багато плюсів та переваг над іншими меблями – вони легко висихають, мають легку вагу та дешеві. Та в них є 1 беззаперечний мінус – пластикові стільці, особливо білі, страшенно брудняться та втримують на собі тонни пилу і бруду.

24 канал з'ясував, як можна легко почистити пластикові стільці за допомогою 3 простих кроків.

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Підготовка мийного засобу

Для миття пластикових покриттів можуть допомогти різні розчини, які можуть впоратися не тільки з пилом та брудом, але і з цвіллю на пластикових стільцях.

Якщо на стільцях утворилася пліснява, перш ніж робити загальне прибирання, змішайте в пляшці з пульверизатором розчин білого оцту та води у пропорції 1 до 3. Нанесіть на уражені пліснявою ділянки і зачекайте приблизно 10 хвилин, перш ніж робити генеральне прибирання.

Налийте 3 літри теплої води у відро і додайте чверть склянки рідини для миття посуду. Добре перемішайте, щоб мило розчинилося.

Змішайте 3 літри теплої води з половиною склянки харчової соди та добре перемішайте.

Додайте одну чверть чашки універсального мийного засобу в 3 літри теплої води.

Як почистити пластикові стільці в саду / Фото Unsplash

Як мити стільці від забруднення

Мийте стільці зверху вниз, щоб зібрати краплі брудної води, використовуючи губку або нейлонову щітку з м’якою щетиною. Для забруднених ділянок посипте трохи сухої харчової соди на губку або використовуйте щітку, щоб допомогти видалити плями.

Коли стільці очищені від бруду та сміття, добре промийте їх садовим шлангом. Якщо стільці чисті та білі, висушіть їх рушником з мікрофібри або поставте їх на сонці, щоб вони висохли. Якщо вони все ще брудні, переходьте до наступного кроку.

Як почистити пластикові стільці в саду / Фото The Spruce

Використання відбілювача для білого пластику

Якщо стільці все ще виглядають брудними та в плямах, потрібен розчин відбілювача на основі кисню.

Кисневий відбілювач — це м’який відбілювач повільної дії, який видаляє плями та освітлює пластик. Він працює повільніше, ніж хлорний відбілювач, менш корозійний і нешкідливий для пластику, а також є більш екологічним. Кисневий відбілювач і водний розчин не зашкодять траві чи рослинам під час чищення.

Залежно від того, наскільки брудні ваші білі стільці, змішайте 3 літри теплої води з половиною або однією чашкою порошкоподібного кисневого відбілювача у відрі. Добре перемішайте, щоб змішати та розчинити порошок.

Використовуйте губку або нейлонову щітку з м’якою щетиною, щоб нанести розчин кисневого відбілювача. Почніть зверху та використовуйте трохи мастила для ліктів, щоб допомогти підняти заглиблений ґрунт.

Залиште розчин на стільцях принаймні 15 хвилин, щоб відбілити пластик. Якщо залишити його довше, стільцям не зашкодить.

Добре промийте стільці садовим шлангом і висушіть серветкою з мікрофібри або висушіть на сонці.

Як почистити пластикові стільці в саду / Фото Unsplash