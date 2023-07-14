Як почистити москітні сітки так, щоб не пошкодити
Джерело:Informacion
Москітні сітки – чудовий спосіб захиститися від надокучливих шкідників. Вони бувають різними: плісе, знімні, рулонні, розсувні, магнітні.
Москітні сітки варто мити хоча б раз у місяць, тому що на сіточці накопичується багато бруду. Також гірше поступає повітря в приміщення. Дізнайтесь, які бувають москітні сітки та як їх чистити.
Спробуйте їх 10 непересічних ідей, як провести літо
Види москітних сіток
Рамкові москітні сітки – це найпоширеніший тип з малим діаметр отворів, щоб не пропускати комах, але щоб надходило повітря. До них входить алюмінієвий каркас, велике полотно та металеві гачки, які зачіпаються за вікно.
Рамкові сітки / Фото Salamander
Розсувні сітки нагадують шафи-купе. Це каркас із полотном, який встановлюють по всій площині вікна через спеціальні пристрої.
Розсувні сітки / Фото Salamander
Плісировані сітки мають схожий принцип роботи, як ролетні, але замість рулонного механізму вони складаються у плісировану структуру. Це дозволяє відкривати та закривати сітку вздовж горизонтальної осі. Вона займає мало місця при складанні та має естетичний вигляд.
Плісировані сітки / Фото Ua Vikna
Магнітні сітки переважно розміщують на дверях. Вони сконструйовані так, що нагадують штори. Полотно складається з 2 частин, які закріплюються збоку й зверху. По центру зафіксовані поздовжні магніти.
Магнітні сітки / Фото "Епіцентр"
Як почистити москітну сітку
Зніміть москітну сітку з вікна або дверей. Так буде простіше працювати
Заберіть з неї листя, комах або інші брудні частинки з поверхні сітки. Можна скористатись пилотягом, у разі потреби.
Занурте сітку у велику миску або ванну з теплою мильною водою. За допомогою м'якої щітки або губки очистіть обидві сторони сітки. Сильно не тріть, бо можете пошкодити структуру.
Змийте мильний розчин водою та дайте сітці повністю просохнути перед тим, як повернути її на місце. Покладіть її туди, де повітря буде циркулювати навколо неї. Так вона швидше буде сохнути.
Перед встановленням сітки на вікно чи двері, перевірте, чи немає на ній пошкоджень або тріщин. Якщо є така потреба – заклейте маленькі дірки або замініть пошкоджену сітку.