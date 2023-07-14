Москітні сітки варто мити хоча б раз у місяць, тому що на сіточці накопичується багато бруду. Також гірше поступає повітря в приміщення. Дізнайтесь, які бувають москітні сітки та як їх чистити.

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Види москітних сіток

Рамкові москітні сітки – це найпоширеніший тип з малим діаметр отворів, щоб не пропускати комах, але щоб надходило повітря. До них входить алюмінієвий каркас, велике полотно та металеві гачки, які зачіпаються за вікно.



Рамкові сітки / Фото Salamander

Розсувні сітки нагадують шафи-купе. Це каркас із полотном, який встановлюють по всій площині вікна через спеціальні пристрої.



Розсувні сітки / Фото Salamander

Плісировані сітки мають схожий принцип роботи, як ролетні, але замість рулонного механізму вони складаються у плісировану структуру. Це дозволяє відкривати та закривати сітку вздовж горизонтальної осі. Вона займає мало місця при складанні та має естетичний вигляд.



Плісировані сітки / Фото Ua Vikna

Магнітні сітки переважно розміщують на дверях. Вони сконструйовані так, що нагадують штори. Полотно складається з 2 частин, які закріплюються збоку й зверху. По центру зафіксовані поздовжні магніти.



Магнітні сітки / Фото "Епіцентр"

Як почистити москітну сітку