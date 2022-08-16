Дивовижна дієвість: як зробити домашній очищувач для килимів за копійки

Домашні килими збирають на себе багато забруднень, пилу, волосся та іншого. Тому треба їх регулярно очищувати. Щоб не витрачати купу грошей на регулярне прибирання, ви можете створити засіб для чищення килимів власноруч.

На ринку є десятки засобів для чищення килимів і сотні професійних послуг щодо клінінгу. Проте, маючи лише кілька продуктів, ви можете почистити килими самостійно – 24 канал розповість, як.

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Домашній засіб для миття килимів не тільки є дуже дешевим порівняно з магазинними очисниками, але і чудово справляється із легкими побутовими забрудненнями, освіжаючи килим та повертаючи йому яскравість.

Як зробити домашній плямовивідник

Щоб зробити домашній очищувач, знадобиться всього 3 продукти – оцет, вода та мийний засіб.

У пляшці з пульверизатором змішайте одну чашку води, одну чашку білого оцту та одну чайну ложку засобу для миття посуду. Добре струсіть, щоб перемішати та позначити пляшку.

Збризніть забруднену ділянку килима розчином і за допомогою щітки з м’якою щетиною втирайте його у волокна. Дайте розчину діяти принаймні 10 хвилин, щоб пляма почала розводитися.

Як почистити килим / Фото Unsplash

Як зробити відбілюючий розчин для чищення килимів

Білі килими дуже тяжко переносять забруднення. жовтіють чи сіріють, втрачаючи свій вигляд. Щоб відновити свій килим та відбілити його, скористайтеся цим методом:

Нагрійте на плиті або в мікрохвильовій печі воду. Вона повинна бути дуже гарячою, але не кипіти.

У пластиковому відрі змішайте половину склянки оцту, 1 столову ложку рідини для миття посуду та чверть чашки порошкоподібного кисневого відбілювача. Додайте гарячу воду і перемішайте.

За допомогою воронки налийте мийну суміш у прилад для чищення килимів чи нанесіть на килим. Розводити розчин не потрібно. Якщо у вас дуже великий килим, за потреби змішайте додаткові порції.

Потріть чи очистьте килим за допомогою приладу чи власноруч.

Дайте килиму висохнути на повітрі. Не ходіть по ньому, поки він повністю не висохне.

Як почистити килим / Фото Unsplash