На рынке есть десятки средств для чистки ковров и сотни профессиональных услуг по клинингу. Однако, имея всего несколько продуктов, вы можете почистить ковры самостоятельно – 24 канал расскажет, как.

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Домашнее средство для мытья ковров не только очень дешевое, по сравнению с магазинными очистителями, но и прекрасно справляется с легкими бытовыми загрязнениями, освежая ковер и возвращая ему яркость.

Как сделать домашний пятновыводитель

Чтобы сделать домашний очиститель, понадобится всего 3 продукта – уксус, вода и моющее средство.

В бутылке с пульверизатором смешайте одну чашку воды, одну чашку белого уксуса и одну чайную ложку моющего средства. Хорошо встряхните, чтобы перемешать и пометить бутылку.

Сбрызните загрязненный участок ковра раствором и с помощью щетки с мягкой щетиной вотрите его в волокна. Дайте раствору действовать хотя бы 10 минут, чтобы пятно начало растворяться.

Как почистить ковер / Фото Unsplash

Как сделать отбеливающий раствор для чистки ковров

Белые ковры очень тяжело переносят загрязнения. желтеют или сереют, теряя свой облик. Чтобы восстановить ковер и отбелить его, воспользуйтесь этим методом:

Нагрейте на плите или в микроволновке воду. Она должна быть очень горячей, но не кипеть.

В пластиковом ведре смешайте половину стакана уксуса, 1 столовую ложку средства для мытья посуды и четверть чашки порошкообразного кислородного отбеливателя. Добавьте горячую воду и перемешайте.

С помощью воронки налейте моющую смесь в чистящий коврик или нанесите на ковер. Разводить раствор не нужно. Если у вас большой ковер, при необходимости смешайте дополнительные порции.

Потрите или очистите ковер с помощью прибора или собственноручно.

Дайте ковру высохнуть на воздухе. Не ходите по нему, пока он полностью не высохнет.

Как почистить ковер / Фото Unsplash