24 канал зібрав 3 ефективні способи очищення домашньої кавоварки, якщо вона забруднилася, а очищувальних таблеток немає. Такі методи підходять до крапельних, гейзерних та капсульних кавоварок.
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Сода з сіллю
Ці два продукти можуть очистити стінки кавоварки від накипу та не залишити жодних шкідливих речовин.
Щоб очистити кавоварку таким методом, потрібно:
- Змішати у теплій воді 1 чайну ложку соди та 1 чайну ложку солі;
- Заповнити резервуар кавоварки розчином;
- Залишити відмокати 3 – 4 години, не включаючи кавоварку;
- Вилити суміш та промити кавоварку.
Як почистити кавоварку вдома / Фото Unsplash
Лимонна кислота
Як і чайники, кавоварки можна очистити від накипу за допомогою лимонної кислоти.
- Змішайте 35 грамів лимонної кислоти та 1 літр теплої води;
- Залийте розчин у кавоварку;
- Поставте воду грітися та вимкніть кавоварку, коли розчин закипить;
- Зачекайте, поки вода остигне, вилийте та промийте усі деталі кавоварки;
- Після цього скип'ятіть чисту воду в кавоварці ще кілька разів. Пити цю воду не можна.
Як почистити кавоварку вдома / Фото Unsplash
Оцет
Столовий оцет може ліквідувати накип на стінках кавоварки та освіжити її.
Щоб скористатися таким методом, треба:
- Змішати оцет та воду в пропорціях 1 до 2;
- Налити розчин у резервуар в кавоварці;
- Увімкнути кавоварку та дати розчину кипіти приблизно 10 – 15 хвилин;
- Вимкнути кавоварку та залишити її з розчином всередині на 10 годин;
- Після цього вилити розчин та промити кавоварку кілька разів.
Як почистити кавоварку вдома / Фото Unsplash