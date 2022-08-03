24 канал зібрав 3 ефективні способи очищення домашньої кавоварки, якщо вона забруднилася, а очищувальних таблеток немає. Такі методи підходять до крапельних, гейзерних та капсульних кавоварок.

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Сода з сіллю

Ці два продукти можуть очистити стінки кавоварки від накипу та не залишити жодних шкідливих речовин.

Щоб очистити кавоварку таким методом, потрібно:

Змішати у теплій воді 1 чайну ложку соди та 1 чайну ложку солі;

Заповнити резервуар кавоварки розчином;

Залишити відмокати 3 – 4 години, не включаючи кавоварку;

Вилити суміш та промити кавоварку.

Як почистити кавоварку вдома / Фото Unsplash

Лимонна кислота

Як і чайники, кавоварки можна очистити від накипу за допомогою лимонної кислоти.

Змішайте 35 грамів лимонної кислоти та 1 літр теплої води;

Залийте розчин у кавоварку;

Поставте воду грітися та вимкніть кавоварку, коли розчин закипить;

Зачекайте, поки вода остигне, вилийте та промийте усі деталі кавоварки;

Після цього скип'ятіть чисту воду в кавоварці ще кілька разів. Пити цю воду не можна.

Як почистити кавоварку вдома / Фото Unsplash

Оцет

Столовий оцет може ліквідувати накип на стінках кавоварки та освіжити її.

Щоб скористатися таким методом, треба:

Змішати оцет та воду в пропорціях 1 до 2;

Налити розчин у резервуар в кавоварці;

Увімкнути кавоварку та дати розчину кипіти приблизно 10 – 15 хвилин;

Вимкнути кавоварку та залишити її з розчином всередині на 10 годин;

Після цього вилити розчин та промити кавоварку кілька разів.

Як почистити кавоварку вдома / Фото Unsplash

Зверніть увагу! Перед тим, як будете пити каву після оцтового очищення, зробіть кілька чашок кави для прогону залишків оцту – пити такий напій не можна.