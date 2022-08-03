24 канал зібрав 3 ефективні способи очищення домашньої кавоварки, якщо вона забруднилася, а очищувальних таблеток немає. Такі методи підходять до крапельних, гейзерних та капсульних кавоварок.

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Сода з сіллю

Ці два продукти можуть очистити стінки кавоварки від накипу та не залишити жодних шкідливих речовин.

Щоб очистити кавоварку таким методом, потрібно:

  • Змішати у теплій воді 1 чайну ложку соди та 1 чайну ложку солі;
  • Заповнити резервуар кавоварки розчином;
  • Залишити відмокати 3 – 4 години, не включаючи кавоварку;
  • Вилити суміш та промити кавоварку.

Сода

Як почистити кавоварку вдома / Фото Unsplash

Лимонна кислота

Як і чайники, кавоварки можна очистити від накипу за допомогою лимонної кислоти.

  • Змішайте 35 грамів лимонної кислоти та 1 літр теплої води;
  • Залийте розчин у кавоварку;
  • Поставте воду грітися та вимкніть кавоварку, коли розчин закипить;
  • Зачекайте, поки вода остигне, вилийте та промийте усі деталі кавоварки;
  • Після цього скип'ятіть чисту воду в кавоварці ще кілька разів. Пити цю воду не можна.

Лимонна кислота

Як почистити кавоварку вдома / Фото Unsplash

Оцет

Столовий оцет може ліквідувати накип на стінках кавоварки та освіжити її.

Щоб скористатися таким методом, треба:

  • Змішати оцет та воду в пропорціях 1 до 2;
  • Налити розчин у резервуар в кавоварці;
  • Увімкнути кавоварку та дати розчину кипіти приблизно 10 – 15 хвилин;
  • Вимкнути кавоварку та залишити її з розчином всередині на 10 годин;
  • Після цього вилити розчин та промити кавоварку кілька разів.

Оцет

Як почистити кавоварку вдома / Фото Unsplash