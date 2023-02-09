Свіжість надовго: як забрати неприємний запах з холодильника швидко та без хімії

З часом в холодильнику можуть виникати неприємні аромати зіпсованих продуктів, вологи та цвілі. Щоб не дозволити їм "поглинути" холодильник, можна скористатися хитрощами, які заберуть запах.

Неприємний запах може перекинутися на свіжі продукти та поширюватися по приміщенню, коли ви відкриваєте холодильник, пише 24 Канал.

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Оцет

Оцет чудово ліквідовує запахи та освіжає стінки холодильника. Щоб очистити прилад таким чином, потрібно розвести оцет у воді та протерти стінки і полиці змоченою в суміші ганчіркою.

Також можна зробити розчин із соди та оцту – для цього змішайте 1 столову ложку соди та 1 літр гарячої води. Промийте розчином холодильник, а потім повторно протріть його розчином з оцту. Оцет зреагує на соду та зможе вивести з холодильника неприємну цвіль. Після соди та оцту треба промити прилад теплою проточною водою.

Як забрати неприємний запах з холодильника / Фото Unsplash

Лимонна кислота

Гранульована лимонна кислота може швидко позбавити ваш холодильник від небажаного смороду. Щоб забрати неприємний запах, розчиніть 2 чайні ложки лимонної кислоти у теплій воді та вимийте сумішшю весь холодильник.

Лимон також можна поставити як запобіжник до утворення нових запахів – просто наріжте лимон на частинки та залишіть їх на блюдці на 2 – 3 доби. Коли пройде цей час, лимон треба замінити, нарізавши нові дольки.

Як забрати неприємний запах з холодильника / Фото Unsplash

Сода

Харчова сода може чудово абсорбувати запахи та неприємні аромати. Щоб помити холодильник таким чином, необхідно:

Змішати соду, мийний засіб, господарське мило та гарячу воду, щоб утворити мильний розчин;

Нанести розчин на стінки холоддильника губкою;

Промити теплою чистою водою прилад зсередини.

Також на полицю холодильника можна поставити невеличку тару з содою або відкриту пачку. Сода нейтралізує запахи та триматиме холодильник в чистоті.

Як забрати неприємний запах з холодильника / Фото Unsplash