Аж до блиску: чим почистити душову лійку від вапняного нальоту

У літню пору багато людей використовує сам душ для миття, а не ванну. Адже так можна ефективно та швидко охолодитись, коли температури б'ють рекорди.

Вода залишає вапняний наліт на будь-якій сантехніці, яким відчистити буває складно. Якщо у вас немає хімічних засобів, спробуйте відчистити народними методами, які зібрав 24 Канал.

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Народні методи чистки душа

Оцет є ефективним засобом для видалення вапняного нальоту. Змішайте 2 столові ложки рідини в 1 склянці теплої води. Перелийте цей розчин у пластикову пляшку з розпилювачем та обприскайте ним поверхню душа, особливо місця з нальотом. Залиште на деякий час, а потім змийте чистою водою.



Оцет / Фото Harchi.info

Лимонний сік має властивості, які допомагають видалити вапняний наліт. Нанесіть його на губку або м'яку тканину та потріть лійку. Можете взяти й лимонну кислоту: 25 грамів на 500 мілілітрів гарячої води. Варто занурити душову насадку, щоб легше було чистити.



Лимонний сік / Фото Big

Кока-кола – несподіваний, але дієвий метод чистки душової насадки. Певну кількість рідини треба підігріти. Коли рідина нагріється, покладіть туди насадку на годину, після чого промийте.



Кока-кола / Фото Landlord.ua

Дуже простий засіб, який є абсолютно в кожного вдома – це зубна паста. Нанесіть невелику кількість зубної пасти на губку або щітку та чистьте наліт на поверхні лійки. Потім змийте чистою водою.



Зубна паста / Фото Стоматологія Mom's