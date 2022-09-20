Чистота і свіжість: як легко почистити душову лійку від нальоту

У ванній кімнаті часто накопичується вапняний наліт, який з'являється через жорстку воду. Та від цього страждають на тільки стінки вашої душової кабінки чи ванної - вапно осідає і на лійці вашого душу, забиваючи отвори та забруднюючи воду. Читайте, як почистити душову лійку від вапна в матеріалі.

24 канал з'ясував, як можна побороти утворення нальоту в душовій лійці та не викинути гроші на вітер. Позбутися забруднення можна не тільки спеціалізованими хімічними засобами, але і домашніми продуктами, які є на кухні та коштують копійки.

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Оцет

Оцет добре справляється з нальотом, тому його розчин можна застосувати для очищення душу.

Для цього:

Розмішайте 8 частин столового оцту та 2 частини води;

Змочіть у розчині ганчірку;

Покладіть ганчірку на лійку для душу та залиште на 10 – 15 хвилин;

Якщо ви хочете відмочити лійку, покладіть її в розчин та ненадовго залиште;

Промийте лійку водою та витріть.

Як почистити лійку від душа / Фото Unsplash

Сода

Харчова сода також може впоратися з вапняним нальотом та повернути душовій лійці бажану свіжість.

Щоби скористатися таким методом, достатньо просто натерти содою лійку для душу – скористайтеся для того достатньо жорсткою ганчіркою, проте слідкуйте, щоб вона не пошкодила глянцеву поверхню лійки.

Як почистити лійку від душа / Фото Unsplash

Лимонна кислота

Кислота лимона виступає природним очисником нальоту, тож можна сміливо використовувати гранульований засіб чи лимонний сік.

Розведіть 50 – 100 грамів лимонної кислоти у 200 мілілітрах води;

Замочіть лійку у розчині на 20 – 30 хвилин;

Ретельно промийте лійку під проточною водою та впевніться, що на ній не залишилося лимонної кислоти.

Деякі поверхні душових лійок не пристосовані до кислот, тому треба спробувати цей засіб на невидимій частині лійки.

Як почистити лійку від душа / Фото Unsplash