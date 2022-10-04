Буде ніби новий: як легко повернути прозорість та чистоту силіконовому чохлу для смартфона

4 жовтня 2022 , 13:32
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З часом прозорі силіконові чохли для телефонів втрачають свій початковий колір та жовтіють. Проте не варто викидати пожовтілий аксесуар – його можна повернути до життя за допомогою звичайних продуктів.

Пожовтілі чохли можна відновити за допомогою простих засобів, які є в кожному домі. 24 канал зібрав 3 найдієвіші методи очищення чохлів від жовтизни. 

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Сода 

Універсальний очисник поверхонь чудово справляється і з забрудненнями силікону. Для того, щоб повернути чохлу для смартфона початковий вигляд, потрібно: 

  • Змішати соду з водою, щоб утворилася своєрідна кашка;
  • Нанести на проблемні ділянки чохла суміш та залишити на 15 – 30 хвилин;
  • Після цього протерти чохол м'якою ганчіркою чи губкою, щоб не пошкодити силіконове покриття;
  • Промити у чистій теплій воді та насухо витерти.

Як очистити чохол від телефону / Фото Unsplash

Зубна паста 

Ідеально для очищення прозорих чохлів підходить відбілююча зубна паста. Вона може швидко та дієво позбавити чохол телефона від небажаної жовтизни.

Як очистити чохол від телефону / Фото Unsplash

Щоб очистити чохол таким методом: 

  • Видавіть трохи зубної пасти на чохол та розподіліть її по всій площі вологою зубною щіткою;
  • Залишіть на 10 – 15 хвилин, не допускаючи засихання пасти – так на чохли можуть залишитися білі розводи;
  • Після цього ще раз протріть щіткою чохол та ретельно промийте його водою;
  • Висушіть чохол сухою ганчіркою чи серветкою. 

Лимонна кислота 

Гранульована лимонна кислота може впоратися з жовтими плямами на чохлі. 

Для того, щоб скористатися таким методом, спочатку треба промити чохол смартфона водою з милом. 


Як очистити чохол від телефону / Фото depositphotos

Як очистити чохол таким методом: 

  • Нанесіть на вологий чохол трохи лимонної кислоти та розподіліть по всій площі;
  • Потріть чохол з кислотою зубною щіткою, не сильно натискаючи на поверхню – силікон може пошкодитися та помутніти;
  • Після того, як жовтизна на чохлі зникне, промийте його проточною водою та висушіть. 

Автор: Ярослава Прадід