Пожовтілі чохли можна відновити за допомогою простих засобів, які є в кожному домі. 24 канал зібрав 3 найдієвіші методи очищення чохлів від жовтизни.

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Сода

Універсальний очисник поверхонь чудово справляється і з забрудненнями силікону. Для того, щоб повернути чохлу для смартфона початковий вигляд, потрібно:

  • Змішати соду з водою, щоб утворилася своєрідна кашка;
  • Нанести на проблемні ділянки чохла суміш та залишити на 15 – 30 хвилин;
  • Після цього протерти чохол м'якою ганчіркою чи губкою, щоб не пошкодити силіконове покриття;
  • Промити у чистій теплій воді та насухо витерти.

Сода

Як очистити чохол від телефону / Фото Unsplash

Зубна паста

Ідеально для очищення прозорих чохлів підходить відбілююча зубна паста. Вона може швидко та дієво позбавити чохол телефона від небажаної жовтизни.

Зубна паста

Як очистити чохол від телефону / Фото Unsplash

Щоб очистити чохол таким методом:

  • Видавіть трохи зубної пасти на чохол та розподіліть її по всій площі вологою зубною щіткою;
  • Залишіть на 10 – 15 хвилин, не допускаючи засихання пасти – так на чохли можуть залишитися білі розводи;
  • Після цього ще раз протріть щіткою чохол та ретельно промийте його водою;
  • Висушіть чохол сухою ганчіркою чи серветкою.

Лимонна кислота

Гранульована лимонна кислота може впоратися з жовтими плямами на чохлі.

Для того, щоб скористатися таким методом, спочатку треба промити чохол смартфона водою з милом.


Як очистити чохол від телефону / Фото depositphotos

Як очистити чохол таким методом:

  • Нанесіть на вологий чохол трохи лимонної кислоти та розподіліть по всій площі;
  • Потріть чохол з кислотою зубною щіткою, не сильно натискаючи на поверхню – силікон може пошкодитися та помутніти;
  • Після того, як жовтизна на чохлі зникне, промийте його проточною водою та висушіть.