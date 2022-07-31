Пожовтілі чохли можна відновити за допомогою простих засобів, які є в кожному домі. 24 канал зібрав 3 найдієвіші методи очищення чохлів від жовтизни.

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Сода

Універсальний очисник поверхонь чудово справляється і з забрудненнями силікону. Для того, щоб повернути чохлу для смартфона початковий вигляд, потрібно:

Змішати соду з водою, щоб утворилася своєрідна кашка;

Нанести на проблемні ділянки чохла суміш та залишити на 15 – 30 хвилин;

Після цього протерти чохол м'якою ганчіркою чи губкою, щоб не пошкодити силіконове покриття;

Промити у чистій теплій воді та насухо витерти.

Як очистити чохол від телефону / Фото Unsplash

Зубна паста

Ідеально для очищення прозорих чохлів підходить відбілююча зубна паста. Вона може швидко та дієво позбавити чохол телефона від небажаної жовтизни.

Як очистити чохол від телефону / Фото Unsplash

Щоб очистити чохол таким методом:

Видавіть трохи зубної пасти на чохол та розподіліть її по всій площі вологою зубною щіткою;

Залишіть на 10 – 15 хвилин, не допускаючи засихання пасти – так на чохли можуть залишитися білі розводи;

Після цього ще раз протріть щіткою чохол та ретельно промийте його водою;

Висушіть чохол сухою ганчіркою чи серветкою.

Лимонна кислота

Гранульована лимонна кислота може впоратися з жовтими плямами на чохлі.

Для того, щоб скористатися таким методом, спочатку треба промити чохол смартфона водою з милом.



Як очистити чохол від телефону / Фото depositphotos

Як очистити чохол таким методом: