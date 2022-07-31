Пожовтілі чохли можна відновити за допомогою простих засобів, які є в кожному домі. 24 канал зібрав 3 найдієвіші методи очищення чохлів від жовтизни.
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Сода
Універсальний очисник поверхонь чудово справляється і з забрудненнями силікону. Для того, щоб повернути чохлу для смартфона початковий вигляд, потрібно:
- Змішати соду з водою, щоб утворилася своєрідна кашка;
- Нанести на проблемні ділянки чохла суміш та залишити на 15 – 30 хвилин;
- Після цього протерти чохол м'якою ганчіркою чи губкою, щоб не пошкодити силіконове покриття;
- Промити у чистій теплій воді та насухо витерти.
Як очистити чохол від телефону / Фото Unsplash
Зубна паста
Ідеально для очищення прозорих чохлів підходить відбілююча зубна паста. Вона може швидко та дієво позбавити чохол телефона від небажаної жовтизни.
Як очистити чохол від телефону / Фото Unsplash
Щоб очистити чохол таким методом:
- Видавіть трохи зубної пасти на чохол та розподіліть її по всій площі вологою зубною щіткою;
- Залишіть на 10 – 15 хвилин, не допускаючи засихання пасти – так на чохли можуть залишитися білі розводи;
- Після цього ще раз протріть щіткою чохол та ретельно промийте його водою;
- Висушіть чохол сухою ганчіркою чи серветкою.
Лимонна кислота
Гранульована лимонна кислота може впоратися з жовтими плямами на чохлі.
Для того, щоб скористатися таким методом, спочатку треба промити чохол смартфона водою з милом.
Як очистити чохол від телефону / Фото depositphotos
Як очистити чохол таким методом:
- Нанесіть на вологий чохол трохи лимонної кислоти та розподіліть по всій площі;
- Потріть чохол з кислотою зубною щіткою, не сильно натискаючи на поверхню – силікон може пошкодитися та помутніти;
- Після того, як жовтизна на чохлі зникне, промийте його проточною водою та висушіть.