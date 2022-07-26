Особливо добре кущі петуній виглядають на балконах та відкритих клумбах – проте, щоб вони довше радували око, треба їх регулярно підживлювати.

Читайте також Цвістиме пів року: 3 неочевидних продукти, які підживлюють орхідеї

Існує багато добрив для петуній, які можна купити у магазині. Проте коли ви помічаєте, що квіти починають всихати, а рослина чахне, немає часу роздумувати над покупкою – на допомогу приходять продукти, які можна легко знайти на городі чи в квартирі.

Лимонна кислота

Розчин з лимонної кислоти може запобігти передчасному пожовтінню листя в петуній. Попри те, що лимонна кислота зазвичай використовується для очищення чайників та інших емальованих поверхонь, для петуній невелика кількість кислоти не є шкідливою – а з точністю до навпаки.

Чим підживити петунії / Фото depositphotos

Щоб зробити таке добриво в домашніх умовах, потрібно:

Розвести 10 грамів лимонної кислоти в гранулах у 10 літрах води для поливу;

Петунії поливати приблизно половиною літра за раз.

Зверніть увагу! Поливати треба не квіти чи листя, а безпосередньо коріння петуній. Так рослини візьмуть від добрива все найкраще та не спалять собі листя.

Кропива

Звичайна кропива, яка росте чи не повсюдно, може повністю замінити дорогі азотовмісні добрива. За допомогою кропиви петунії будуть рости великими та цвісти значно довше.

Чим підживити петунії / Фото Unsplash

Цей народний метод підживлення роками рятує рослини, яким не вистачає обміну поживних речовин.

Щоб підживити петунії таким чином:

Зберіть пів кілограма кропиви та залийте їх 10 літрами води. Будьте обережні під час збору кропиви – рослина може ужалити вас, тож найкращим варіантом буде надягнути рукавички;

Настоюйте розчин 24 години;

Після цього процідіть розчин, позбуваючись залишків кропиви;

Кожну петунію треба поливати приблизно половиною літра кропив'яного добрива.

Дріжджі

Розчин дріжджів та цукру може замінити мінеральні фосфоровмісні сполуки, які продаються в магазині. За допомогою дріжджів петунії будуть нормально розвиватися та менше хворіти.

Щоб скористатися таким методом підживлення, потрібно:

Змішати 10 грамів сухих дріжджів та 2 столові ложки цукру;

Розчинити суміш у 10 літрах води;

Настоювати розчин приблизно 2 години у теплому темному місці;

На 5 квадратних метрів петуній потрібно 10 літрів розчину. На стандартний горщик з рослинами знадобиться 300 – 500 мілілітрів добрива з дріжджів.

Чим підживити петунії / Фото hiyeast