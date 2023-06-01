Збільшить урожайність: як підживити огірки лавровим листком

Ріст огірків залежить від правильного поливу, землі, сусідства та гарного удобрення. Існує безліч різних речовин, але розібратись, що дієво буває складно. Тож ми підкажемо, як підживити огірки лавровим листом.

Огірки можна вирощувати з насіння або за допомогою розсади. Якщо ви обираєте посів безпосередньо в ґрунт, то треба робити це, коли температура стабілізується. Не забувайте про хороше удобрення. 24 Канал підкаже, як підживити огірки лавровим листом.

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Як удобрити огірки лавровим листом

У кожного на кухні знайдеться такий простий, але водночас дієвий засіб, як лавровий лист. Багато-хто використовує його лише як додаток до страв, але можна ще у догляді за рослинами. Адже він містить ті компоненти, які допомагають їм швидше розвиватись.

Основна користь лаврового листа для рослин полягає в тому, що відлякує шкідників. Зокрема, мух, комах та деяких гризунів. Ви можете поставити лавровий лист біля огірків або зробити відвар з лаврового листа для поливу рослин.

Також лавровий лист буде корисним в іншому: зав'язування огірків. Для приготування розчину знадобиться 15−20 сухих лаврових листочків та 1 ложка кісткового борошна. Все заливаємо 2 літрами води та подрібнюємо в блендері. Потім цей розчин проціджуємо через сито. 1 склянку суміші варто змішати із 5 літрами води. Поливаємо огірки під корінь.



Лавровий лист / Фото The lavka