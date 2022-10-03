Як стати справжнім моржем: 4 поради, як підготувати своє тіло до зимової холоднечі та не хворіти

Зимові морози вдаряють, як завжди, невчасно, тож важливо заздалегідь потурбуватися за стан свого організму перед цим сезоном. Читайте поради, як підготуватися до холодної зими та що робити, щоб рідше хворіти.

24 канал зібрав кілька порад, які допоможуть вам зберігати своє здоров'я та підготуватися до важкої зими.

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Більше руху

Перед тим, як впаде сніг чи вдарять серйозні морози, варто частіше ходити гуляти, бігати та рухатися загалом. Не варто обмежуватися чимось одним – ви можете комбінувати танці та йогу, прогулянки з друзями та пробіжку в парку.

Чим більше рухатися ви будете до початку холодів, тим більше шансів у вашого організму зміцнитися та бути готовим до стресових температур. Чим більше активності – тим менше можливостей у захворювань підкосити ваш організм.

Як підготувати організм до зими / Фото Unsplash

Вітаміни для імунітету

Вживати мультивітаміни та продукти, які містять їх, важливо протягом цілого року. Та після насиченого фруктами та овочами літа важливо не заробити собі авітаміноз на зиму. З початку осені варто приймати вітаміни та добавки, які порекомендує ваш сімейний лікар.

Поєднуйте вітаміни зі здоровим харчуванням, та убезпечте свій організм від застуд та грипу. Завдяки достатній кількості поживних речовин організм матиме міцний імунітет та подолає захворювання легше.

Як підготувати організм до зими / Фото Unsplash

Не нехтуйте теплим одягом

Вдягатися незалежно від сезону треба по погоді – якщо на дворі несподівано похолодало, не варто нехтувати цим та вдягати легку куртку.

Щоб організм не отримав перепадів температури та не підхопив хворобу, важливо тепло вдягатися, не забуваючи про кінцівки і, найголовніше, голову.

Як підготувати організм до зими / Фото Unsplash

Пийте теплий чай

Чай – універсальний засіб, який не тільки може стати першою допомогою під час застуди, але і хорошою профілактикою для організму.

Найкращим варіантом на зиму буде трав'яний чи зелений чай, в який можна додавати лимон, імбир та інші смаколики, які вам до вподоби. Чай допоможе вам не тільки зігрітися після холодної вулиці, але і зміцнить ваш імунітет.

Як підготувати організм до зими / Фото Unsplash