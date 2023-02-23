Підготовка до весни: поради, як зберігати пуховик

З приходом весни хочеться якнайшвидше заховати пуховик і одягнути легеньку куртку із шафи. Але перш ніж це зробити, радимо подбати про зимову куртку належним чином. Про те, як підготувати пуховик до наступної зими – читайте далі у матеріалі.

Протягом трьох сезонів пуховик, який знаходиться у шафі, може перетворитися на неохайну річ. Причиною цього зазвичай є його неправильне зберігання. Тож, щоби куртка мала гарний вигляд у новому зимовому сезоні, варто врахувати декілька важливих нюансів, зазначає 24 Канал.

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Як підготувати пуховик до весни

У зимових пуховиках найчастіше використовується штучний наповнювач із холофайбера чи синтепону, або з пуху чи пера. Куртку не лише треба правильно випрати, але й важливо згодом розправити наповнювач.

Випраний і вологий пуховик необхідно розкласти на рівній твердій поверхні. За допомогою чистого м'ячика почніть "розкочувати" пуховик від лінії подола до коміра.

Не поспішай ховати куртку в шафу одразу після її висихання. Матеріал пуховика може здаватися вже сухим, проте наповнювач може досі залишатись трохи мокрим.

Коли пуховик повністю висохне, найкраще розвісити його на вішалці в тканинному чохлі, просоченим речовиною, що захищає від молі. Всі замки та ґудзики пуховика обов'язково застебніть.

Як підготувати пуховик до весни – поради та лайфхаки / Фото Canva

Якщо немає можливості повісити пуховик на вішалку, то виверніть його навиворіт і акуратно складіть у коробку, що вентилюється, або у мішок з тканини.

Якщо ви можете похвалитися містким та великим гардеробом, тоді просто повісьте куртку.

Шафа, в якій висітиме пуховик, повинна знаходитися далеко від опалювальних приладів й у сухому місці. Адже перепади температур від сонця та обігрівальних приладів негативно впливають на зовнішній вигляд пуховика.

Для того, щоб максимально заощадити вільний простір найкраще використовувати вакуумні пакети. Для цього покладіть речі в мішок та відкачайте повітря. Однак після такого способу зберігання необхідно буде провітрити одяг.

Поради, як зберігати пуховик до наступної зими / Фото Canva

Як не можна зберігати пуховик